अच्छी खबर! सोहना में दस एकड़ जमीन पर बनेगा स्टेडियम, 500 करोड़ से संवरेंगी खेल प्रतिभाएं

संक्षेप: सोहना नगरपरिषद क्षेत्र के गांव बालूदा में 10 एकड़ जमीन पर लगभग 500 करोड़ की लागत से एक भव्य खेल स्टेडियम बनाने की तैयारी है, जो 12 से 15 श्रेणी के इंडोर-आउटडोर खेलों की सुविधा देगा और यहां भविष्य में अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भी हो सकेंगे।

सोहना नगरपरिषद क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। नगरपरिषद वार्ड तीन के गांव बालूदा में 10 एकड़ जमीन पर एक भव्य खेल स्टेडियम बनाने की तैयारी में जुट गई है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 500 करोड़ खर्च होने का अनुमान है, जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। यह स्टेडियम आउटडोर और इंडोर ट्रैक से लैस होगा, जिसमें लगभग 12 से 15 अलग-अलग श्रेणी के खेलों की सुविधा खिलाड़ियों को मिलेगी। इन खेलों में कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, निशानेबाजी, बास्केटबॉल, स्क्वैश, फुटबॉल, हॉकी और दौड़ जैसे इंडोर व आउटडोर खेल शामिल होंगे।

इस स्टेडियम का लाभ न केवल नगरपरिषद सीमा क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा, बल्कि दौला, हरचंदपुर, दमदमा, अभयपुर, गढ़ीबाजीदपुर, नाई नंगला और सांचौली जैसे आस-पास के गांवों के युवा भी यहां अभ्यास करके अपनी खेल प्रतिभा को निखार सकेंगे।