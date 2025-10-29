Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newssohna baluda grand sports stadium 500 crore youth talent development
अच्छी खबर! सोहना में दस एकड़ जमीन पर बनेगा स्टेडियम, 500 करोड़ से संवरेंगी खेल प्रतिभाएं

अच्छी खबर! सोहना में दस एकड़ जमीन पर बनेगा स्टेडियम, 500 करोड़ से संवरेंगी खेल प्रतिभाएं

संक्षेप: सोहना नगरपरिषद क्षेत्र के गांव बालूदा में 10 एकड़ जमीन पर लगभग 500 करोड़ की लागत से एक भव्य खेल स्टेडियम बनाने की तैयारी है, जो 12 से 15 श्रेणी के इंडोर-आउटडोर खेलों की सुविधा देगा और यहां भविष्य में अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भी हो सकेंगे।

Wed, 29 Oct 2025 08:41 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, सोहना
share Share
Follow Us on

सोहना नगरपरिषद क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। नगरपरिषद वार्ड तीन के गांव बालूदा में 10 एकड़ जमीन पर एक भव्य खेल स्टेडियम बनाने की तैयारी में जुट गई है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 500 करोड़ खर्च होने का अनुमान है, जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। यह स्टेडियम आउटडोर और इंडोर ट्रैक से लैस होगा, जिसमें लगभग 12 से 15 अलग-अलग श्रेणी के खेलों की सुविधा खिलाड़ियों को मिलेगी। इन खेलों में कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, निशानेबाजी, बास्केटबॉल, स्क्वैश, फुटबॉल, हॉकी और दौड़ जैसे इंडोर व आउटडोर खेल शामिल होंगे।

इस स्टेडियम का लाभ न केवल नगरपरिषद सीमा क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा, बल्कि दौला, हरचंदपुर, दमदमा, अभयपुर, गढ़ीबाजीदपुर, नाई नंगला और सांचौली जैसे आस-पास के गांवों के युवा भी यहां अभ्यास करके अपनी खेल प्रतिभा को निखार सकेंगे।

भविष्य में अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भी हो सकेंगे

नगरपरिषद के कार्यकारी अभियंता अजय पंघाल ने बताया कि स्टेडियम का निर्माण दिल्ली-वडोदरा मार्ग के साथ किया जा रहा है, ताकि भविष्य में यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा सके। राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्टिविटी होने के कारण अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को यहां आने-जाने में परेशानी नहीं होगी। स्टेडियम की डीपीआर करीब एक माह में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद आगे की नीति बनेगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।