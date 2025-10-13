Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsSoftware engineer dies after falling from 31st floor in Ghaziabad

गाजियाबाद में 31वीं मंजिल से गिरकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत; दुर्घटना या साजिश? जांच जारी

गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम के साया गोल्ड एवेन्यू सोसाइटी स्थित एक बहुमंजिला इमारत से गिरकर 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने समेत छानबीन में जुट गई है।

Ratan Gupta गाजियाबाद, भाषाMon, 13 Oct 2025 01:28 PM
share Share
Follow Us on
गाजियाबाद में 31वीं मंजिल से गिरकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत; दुर्घटना या साजिश? जांच जारी

गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम के साया गोल्ड एवेन्यू सोसाइटी स्थित एक बहुमंजिला इमारत से गिरकर 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने समेत छानबीन में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक हम जांच कर रहे हैं कि ये साजिश थी या फिर सच में कोई दुर्घटना हुई है।

इंदिरापुरम के एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक की पहचान सत्यम त्रिपाठी के रूप में हुई है। त्रिपाठी की इमारत की 31वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर मौत हो गई। वह अपने दोस्त कार्तिक सिंह और एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ एक फ्लैट देखने के लिए अपार्टमेंट गया था। रविवार रात हुई इस घटना से पहले तीनों कथित तौर पर लगभग 50 मिनट तक वहां रुके थे।

बताया गया है कि सत्यम यहां 50 मिनट तक रहे। इसके बाद वह 31वीं मंजिल पर गए और संदिग्ध हालात में नीचे गिर गए। सिर में चोट आने से उनकी मौत हो गई। आनन-फानन में उनके गिरने की खबर पुलिस को दी गई। एसीपी श्रीवास्तव ने बताया कि रात करीब नौ बजे सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और त्रिपाठी को पास के एक अस्पताल ले गई जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि हम सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह एक दुर्घटना थी या किसी साजिश का नतीजा। बहरहाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है। सोसाइटी और बिल्डिंग में मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है क्या उन्होंने कोई संदिग्ध गतिविधि को देखा था?

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
आईआईएमसी दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर स्टेट टीम के साथ काम सीख रहा हूं। खबरों को लिखने-पढ़ने-समझने के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना भी पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Ghaziabad
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।