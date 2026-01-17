कोहरा बना काल, खाली प्लाट में भरे पानी में गिरी तेज रफ्तार कार; सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा माने आया है। एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पानी में गिर गया। इस हादसे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। घटना के समय वह कंपनी से घर लौट रहे थे।

Jan 17, 2026 04:34 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात कोहरे की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार सेक्टर 150 नाले के समीप मोड़ पर अनियंत्रित होकर खाली पड़े भूखंड में भरे पानी में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। पुलिस ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद पानी में गिरी कार को बाहर निकाला।

नॉलेज पार्क थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सेक्टर 150 स्थित टाटा यूरेका सोसाइटी में 27 साल के युवराज मेहता परिवार के साथ रहते थे। वह गुरुग्राम की एक कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर थे। पुलिस के मुताबिक युवराज शुक्रवार की रात करीब 12 बजे कंपनी से कार में सवार होकर घर लौट रहे थे।

सेक्टर 150 के समीप मोड़ पर कार कोहरे की वजह से अचानक अनियंत्रित होकर एक खाली पड़े भूखंड में भरे पानी में जा गिरी। इस हादसे में युवराज की मौत हो गई। पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने मृतक की पहचान कर परिवार को सूचना दी। पुलिस हादसे की जांच में जुटी है।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
