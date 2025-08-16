Social worker Naresh Prajapati Greater Noida murder case solved, killing on suspicion of black magic नरेश प्रजापति मर्डर केस का खुलासा, तंत्र-मंत्र के शक में हुआ कत्ल; कातिलों को प्लॉट-गाड़ी देने का था वादा, Ncr Hindi News - Hindustan
Social worker Naresh Prajapati Greater Noida murder case solved, killing on suspicion of black magic

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा। हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 08:34 AM
ग्रेटर नोएडा के रोजा जलालपुर गांव में समाजसेवी नरेश प्रजापति हत्याकांड का शुक्रवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही युवक प्रवीण शर्मा सहित पांच आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, प्रवीण को शक था कि नरेश ने उसकी पत्नी पर तंत्र विद्या की है, इससे वह उसे छोड़कर चली गई। इसी बात को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रवीण ने नरेश की हत्या करने के लिए कातिलों को सुपारी के तौर पर सौ-सौ गज के प्लाॅट और गाड़ी देने का वादा किया था।

पुलिस के अनुसार, मृतक नरेश प्रजापति समाजसेवा के साथ ही पूजा पाठ आदि कार्य भी करते थे। उनकी गांव में पूजा सामग्री की दुकान भी है। हत्यारोपी प्रवीण की पत्नी तीन साल पूर्व उसे छोड़कर चली गई थी। उसे शक था कि नरेश ने तंत्र विद्या से उसकी पत्नी का वशीकरण किया है। प्रवीण तभी से ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था, जो नरेश की हत्या कर सकें। पिछले तीन महीने से हत्या की साजिश रची जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में मुठभेड़ के बाद पांच हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में दो हत्यारोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। घायलों की पहचान नीरज और सुनील के रूप में हुई, जबकि तीन बदमाश सौरभ, प्रवीण शर्मा और प्रवीन मावी को पुलिस ने कॉम्बिंग कर गिरफ्तार किया।

घायल बदमाश नीरज हापुड़ जिले के गांव कावी और सुनील दुजाना गांव का रहने वाला है। सौरभ बुलंदशहर के भरना और प्रवीन मावी मवई गांव का निवासी है। बदमाशों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार, मोबाइल, तीन तमंचे, कारतूस, धारदार दरांती और मृतक का गमछा बरामद किया है। मामले में संलिप्त तीन अन्य बदमाशों की तलाश जारी है।

प्लॉट और गाड़ी का दिया था लालच : पुलिस की जांच में पता चला है कि नरेश की हत्या करने के एवज में हत्यारोपियों को गाजियाबाद वेव सिटी में सौ-सौ गज का प्लाॅट और बड़ी गाड़ी देने का वादा किया था। 12 जून 2025 को हत्यारोपी नीरज की अपने भतीजे गौरव के पिलखुवा स्थित मकान की मोटर ठीक कराने के दौरान खान उर्फ महराज नाम के व्यक्ति से मुलाकात हुई। उसने नीरज को बताया कि उसका दुजाना गांव में सुनील नाम का दोस्त है। सुनील के दोस्त प्रवीण शर्मा की पत्नी को एक तांत्रिक ने अपने वश में कर लिया है। प्रवीण की पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। प्रवीण तांत्रिक की हत्या कराना चाहता है। इसके एवज में वह वेव सिटी गाजियाबाद में सौ-सौ गज का प्लाॅट और बड़ी गाड़ी देने को तैयार है। नीरज ने यह बात अपने साथी सौरभ और उसके भाई को बताई। वह दोनों भी तैयार हो गए। नीरज सौरभ और सौरभ का भाई पिलखुवा स्थित गौरव के मकान पर गए, जहां खान उर्फ महराज और सुनील कुमार मिले। 16 जुलाई को नीरज, सौरभ और सौरभ का भाई रोजा जलालपुर गांव नरेश प्रजापति की दुकान पर आए। नीरज ने वीडियो काॅल कर नरेश प्रजापति को दिखाया। सुनील ने नरेश प्रजापति की पहचान की।

पूजा कराने के बहाने वारदात को अंजाम दिया

27 जुलाई को हत्यारोपियों ने हवन करने के बहाने नरेश को डासना के औद्योगिक इलाके में बुलाया, लेकिन नरेश साथ एक अन्य व्यक्ति को लेकर चले गए। इसकी वजह से आरोपियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। 2 अगस्त को पूजा कराने के बहाने नरेश को फिर से बुलाया गया। नीरज, सौरभ और सौरभ का भाई तीनों स्विफ्ट डिजायर कार से रोजा जलालपुर गांव के बाहर नरेश को लेने पहुंचे। नरेश को कार में बिठाने के बाद सुनसान जगह पाकर उन लोगों ने नरेश प्रजापति के गमछे से ही उनका गला घोंट दिया। इसके बाद अनूपशहर होते हुए प्रवीण द्वारा दिखाए गए स्थान पर बुलंदशहर पहुंचे। वहां नरेश को कार से उतारकर लोहे ही दरांती से सिर पर कई बार हमला किया गया। नरेश के शव को नहर के कुलावे में फेंककर फरार हो गए।

प्रवीण से बात करने को खरीदा था नया सिम

प्रवीण से बात करने के लिए बदमाशों ने नया सिम भी खरीदा था। हत्या करने के बाद बदमाशों ने उसे भी रास्ते में फेंक दिया और घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी छिप गए। पुलिस ने मामले में पांच हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं, अब पुलिस ने मामले में संलिप्त तीन अन्य हत्यारोपियों के ठिकानों पर दबिश देनी शुरू कर दी है, दावा है कि सभी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

शक्ति मोहन, डीसीपी सेंट्रल नोएडा, ''नरेश प्रजापति हत्याकांड में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्यारोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया था, उन्हें हत्या के लिए प्लॉट व गाड़ी का लालच दिया गया था।''