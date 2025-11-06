US में मृत मिले अनुनय सूद फोर्ब्स की लिस्ट में 3 बार चमके, नोएडा से निकला था स्टार

संक्षेप: नोएडा के सेक्टर 12 में रहने वाले ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिर्फ 32 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सोशल मीडिया पर उनकी मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया।

नोएडा के सेक्टर 12 में रहने वाले ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिर्फ 32 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सोशल मीडिया पर उनकी मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। परिवार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट जारी कर उनके निधन की पुष्टि की, लेकिन मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है।

बताया जा रहा है कि अनुनय इन दिनों अमेरिका के लास वेगास में थे और वहीं से उन्होंने अपनी आखिरी पोस्ट शेयर की थी। अनुनय सूद की अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट कुछ ही दिन पहले की थी, जिसमें वो लास वेगास की सड़कों पर स्पोर्ट्स कारों के बीच नजर आ रहे थे। उन्होंने लिखा था, 'यकीन नहीं होता कि मैंने यह वीकेंड अपने सपनों की मशीनों और लीजेंड्स के बीच बिताया।'

यह पोस्ट अब उनके प्रशंसकों के लिए उनकी यादों का आखिरी निशानी बन गई है। दुबई में बसे अनुनय सूद सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं, युवाओं के लिए प्रेरणा थे। उनके इंस्टाग्राम पर 14 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे, जबकि यूट्यूब पर करीब चार लाख सब्सक्राइबर्स। उनकी रील्स और फोटोग्राफी ने सोशल मीडिया पर ट्रैवल कंटेंट को एक नई पहचान दी थी।

स्विट्जरलैंड के पहाड़ों से लेकर आइसलैंड की झीलों और टोक्यो की गलियों तक, उनकी कैमरे की नजर हर जगह की कहानी कहती थी। अनुनय की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो लगातार तीन साल- 2022, 2023 और 2024- फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स लिस्ट में शामिल रहे। फोर्ब्स ने उन्हें “दुबई बेस्ड फोटोग्राफर जो दुनिया को अपने कैमरे से देखता है” कहकर सम्मानित किया था।