सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हंसी खान गिरफ्तार, दलित समाज के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

Hindi Newsएनसीआर NewsSocial media influencer Hansi Khan arrested for making objectionable comments against Dalit community
दलित समाज के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर हरियाणा के नूंह जिले की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हंसीरा उर्फ हंसी खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Jan 09, 2026 06:04 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दलित समाज के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर हरियाणा के नूंह जिले की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हंसीरा उर्फ हंसी खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नूंह के पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पीड़ित युवक की शिकायत पर पुनहाना शहर थाना पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की थी। जांच के दौरान आरोपी हंसीरा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

सीएनजी पंप पर लंबी कतार देखकर बनाया वीडियो

पुन्हाना की यूट्यूबर हंसी खान ने कुछ दिन पहले अपनी कार में सीएनजी भरवाने के बारे में एक वीडियो पोस्ट किया था। सीएनजी की लंबी कतार को देखकर वह आपा खो बैठीं और उन्होंने दलित समुदाय की तुलना करने के लिए अश्लील और विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। वीडियो में अनुसूचित जाति के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।

उसने यह वीडियो अपने फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट पर भी पोस्ट किया था। वीडियो वायरल होने पर बवाल मच गया। पुन्हाना के वार्ड 8 के रहने वाले रोहित ने शहर के पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में रोहित ने आरोप लगाया कि हंसीरा उर्फ हंसी खान ने पूरे समुदाय को बदनाम करने और नीचा दिखाने की कोशिश की है। उसने कहा कि उसकी टिप्पणियों से उसे दुख हुआ है। पुन्हाना पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान आरोपों को सही पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी हंसीरा को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

विवाद बढ़ने पर मांगी माफी

वहीं, विवाद बढ़ने पर हंसीरा उर्फ हंसी खान ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी। उसने एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि उसका अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का कोई इरादा नहीं था और शब्द अनजाने में निकल गए थे। हंसीरा उर्फ हंसी खान के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

रिपोर्ट: मोनी देवी

