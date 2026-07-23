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छात्रों के समर्थन में अन्ना ने किया मौन आंदोलन, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बड़ी मांग कर दी

By Subodh Kumar Mishra
पीटीआई, अहिल्यानगर
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सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में गुरुवार को मौन आंदोलन किया। इससे पहले बुधवार को अन्ना ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था। उन्होंने लिखा था कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने को कहा जाए तो इससे सरकार नहीं गिरेगी।

छात्रों के समर्थन में अन्ना ने किया मौन आंदोलन, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बड़ी मांग कर दी

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में दो घंटे का 'मौन आंदोलन' (चुप रहकर विरोध) किया।अन्ना के सहयोगी दत्ता अवारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि अन्ना ने गुरुवार सुबह 11 बजे अपना मौन आंदोलन शुरू किया और दोपहर एक बजे इसे खत्म किया। अहिल्यानगर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास मौन आंदोलन करने के बाद अन्ना हजारे उसी जिले में स्थित अपने गांव रालेगण सिद्धि के लिए रवाना हो गए।

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अन्ना हजारे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि हिंसा और पुलिस कार्रवाई की खबर बेहद दुखद है। मोदी को लिखे पत्र में हजारे ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के असंतोष को कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं, बल्कि समाज की पीड़ा और अपेक्षाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। हजारे ने लिखा कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने को कहा जाए तो इससे सरकार नहीं गिरेगी। बल्कि इससे सरकार का कामकाज अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगा। उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारियों की बात धैर्यपूर्वक सुनने, विश्वास का माहौल बनाने और सकारात्मक संवाद के माध्यम से समाधान खोजने का अनुरोध किया।

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उन्होंने कहा कि देश के लाखों युवा परीक्षा के पेपर लीक होने, भर्ती प्रक्रिया में देरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित हैं। इन चिंताओं को केवल कानून-व्यवस्था के मामले के तौर पर नहीं, बल्कि जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। अन्ना हजारे का यह भी कहना था कि जब भी कोई गड़बड़ी या घोटाला सामने आता था तो अक्सर जिम्मेदारी सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों पर डाली जाती है, जबकि अच्छे नतीजों का श्रेय सरकार ले लेती है। उन्होंने कहा कि असल जिम्मेदारी तो ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की होती है। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि लोकतंत्र में टकराव के बजाय बातचीत हमेशा बेहतर होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि वह जनता की आवाज को राजनीतिक विरोधियों की आवाज न समझें।

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अन्ना हजारे का प्रधानमंत्री को लिखा यह पत्र ऐसे समय में आया है जब कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां नीट पेपर लीक और नीट समेत विभिन्न प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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