दिल्ली के भजनपुरा इलाके में मोबाइल फोन स्नेचिंग और साइबर फ्रॉड का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। झपटमारों ने न केवल ब्लॉक कराए गए सिम को दो बार चालू कराया, बल्कि कॉल फॉरवर्डिंग के जरिये क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से रुपये भी उड़ा लिए।

सड़क पर चलते हुए यदि आप अनलॉक्ड मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। झपटमार अब सिर्फ मोबाइल फोन बेचने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हाईटेक साइबर अपराधियों की तरह पीड़ितों के बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड से भी रकम साफ कर रहे हैं। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में स्ट्रीट क्राइम और साइबर ठगी के इसी खतरनाक गठजोड़ का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

कैब बुक कर रहे एक टैक्स प्रैक्टिशनर के हाथ से अनलॉक्ड फोन छीनने के बाद शातिरों ने न केवल ब्लॉक कराए गए सिम को बार-बार अनधिकृत रूप से चालू कराया, बल्कि टेलीकॉम रिकॉर्ड में अल्टरनेट नंबर बदलवाकर और कॉल फॉरवर्डिंग के जरिये दो क्रेडिट कार्ड व यूपीआई में सेंध लगाकर 85,576 रुपये भी उड़ा लिए।

दिलशाद कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय साकिब सुहैल पेशे से टैक्स प्रैक्टिशनर हैं। बीती एक नवंबर की रात करीब 10:30 बजे वह अपने चाचा मोहम्मद उबैद और चचेरे भाई मोहम्मद सालिक के साथ एक समारोह से लौट रहे थे। यमुना विहार सी-ब्लॉक के मुख्य चौराहे पर मोरल हॉस्पिटल के पास साकिब अपने अनलॉक्ड फोन से कैब बुक कर रहे थे, तभी स्कूटी सवार दो बदमाश उनके हाथ से मोबाइल झपटकर खजूरी चौक की ओर फरार हो गए। पीसीआर कॉल के बाद पुलिस ने स्नैचिंग की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।

सिम ब्लॉक कराने और चालू कराने का खेल असली खेल वारदात के बाद शुरू हुआ। फोन अनलॉक्ड हालत में छीने जाने के कारण साकिब ने अनहोनी की आशंका से तुरंत अपना मोबाइल नंबर और सिम बंद करा दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें पता चला कि बदमाशों ने उनके नंबर की सिम दोबारा एक्टिवेट करा ली है। साकिब ने जब सिम को फिर से ब्लॉक कराया, तो शातिरों ने उसे दोबारा चालू करा लिया। हद तो तब हो गई जब जालसाजों ने टेलीकॉम कंपनी के रिकॉर्ड में पीड़ित के नंबर से जुड़ा अल्टरनेट नंबर ही बदलवा दिया। इसके चलते साकिब काफी समय तक अपना ही नंबर बंद नहीं करा सके और फोन पूरी तरह बदमाशों के नियंत्रण में चला गया।

पांच बार में साफ किए 85,576 रुपये इसी दौरान बदमाशों ने कॉल फॉरवर्डिंग के जरिये साकिब के नंबर पर आने वाली कॉल और ओटीपी को एक अन्य मोबाइल नंबर पर डायवर्ट कर लिया। जब तक पीड़ित कानूनी प्रक्रिया पूरी करता, शातिरों ने एक क्रेडिट कार्ड से 66,112 रुपये और दूसरे डिजिटल क्रेडिट कार्ड से 19,464 रुपये (कुल 85,576 रुपये) निकाल लिए।

क्या करें (सुरक्षा कवच) ● सेटिंग्स में जाकर सिम लॉक करें, ताकि दूसरे फोन में सिम डालते ही पिन मांगे।

● थेफ्ट डिटेक्शन लॉक ऑन रखें। झपट्टा लगते ही फोन की स्क्रीन अपने आप लॉक हो जाएगी।

● माय जीयो, एयरटेल थैंक्स जैसे ऐप्स पर बायोमेट्रिक लॉक लगाएं, ताकि सिम सेटिंग न बदले।

● घटना होते ही 1930 (साइबर हेल्पलाइन) और सीईआर पोर्टल पर फोन का आईएमईआई ब्लॉक करें।

क्या न करें (खतरे की घंटी) ● सड़क पर अनलॉक्ड फोन न चलाएं। कैब बुक करते या बात करते वक्त फुटपाथ के अंदर की तरफ खड़े हों।

● लॉक स्क्रीन पर ओटीपी न दिखने दें। नोटिफिकेशन सेटिंग्स से सेंसिटिव मैसेज प्रीव्यू बंद रखें।

● सिर्फ सिम बंद कराकर न रुकें। तुरंत बैंक कस्टमर केयर पर कॉल कर कार्ड और यूपीआई ब्लॉक कराएं।