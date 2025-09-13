दिल्ली में सड़कों पर सख्ती बढ़ी तो जंगल के रास्ते ऊंटों पर करने लगे शराब तस्करी, 5 गिरफ्तार

दिल्ली की सड़कों पर पुलिस का पहरा बढ़ा तो शराब तस्करों ने नई रणनीति अपनाई और जंगल के रास्ते से ऊंटों पर शराब तस्करी शुरू कर दी। दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (एएटीएस) ने गुरुवार रात 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, तस्कर हरियाणा की अरावली पहाड़ियों के रास्ते संगम विहार तक आते और वहां से शराब अपने ठिकानों तक पहुंचाते थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान विनोद भड़ाना, सुनील भड़ाना, राहुल, अजय और सौरभ के रूप में हुई। इनके कब्जे से तीन ऊंट और देसी शराब के 1,990 पव्वे और बीयर की 24 बोतलें बरामद हुईं। पुलिस ने तीनों ऊंटों को पशु कल्याण संस्था को सौंप दिया है।

डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि एएटीएस टीम के इंचार्ज उमेश यादव को संगम विहार के रास्ते ऊंटों पर शराब तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना पुख्ता होने पर अरावली पहाड़ी और जंगल के रास्ते गश्त बढ़ाई गई। गुरुवार रात को आरोपियों को ट्रेप लगाकर पकड़ लिया। आरोपियों ने फरीदाबाद से तस्करी कर लाई गई शराब ऊंटों पर छिपाकर ले जा रहे थे।

रात के समय निगरानी बढ़ाई : डीसीपी ने बताया कि दक्षिणी जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 15 दिनों में पुलिस ने 11,366 पव्वे शराब, 191 बीयर की बोतलें जब्त की हैं। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही तीन कार, एक ऑटो और दो स्कूटी भी बरामद की गई हैं। पुलिस ने तस्करी रूट पर रात के समय पिकेट लगाकर सख्त निगरानी बढ़ा दी है। सख्त सुरक्षा और लगातार कार्रवाई के चलते अब तस्कर नए-नए तरीके खोज रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की सतर्कता और पिकेटिंग से तस्करों के लिए परंपरागत रास्ते अब चुनौतीपूर्ण हो गए हैं।

मजबूत नेटवर्क से करते थे तस्करी : अधिकारियों का कहना है कि तस्करों ने अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए स्थानीय इलाकों के रास्तों और जंगलों का गहन अध्ययन किया था। उनका मकसद था कि शराब की खेप को बिना किसी रोक-टोक के गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। ऊंटों के इस्तेमाल ने इस काम को आसान बना दिया, क्योंकि ऊंटों को अक्सर ग्रामीण या रेतीले इलाकों में देखना सामान्य माना जाता है और उन पर संदेह कम होता है।