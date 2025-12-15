Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
smog in delhi over 400 flights delayed and 61 cancelled due to low visibility
दिल्ली में स्मॉग से 61 उड़ानें रद्द, 400 से अधिक लेट, देर से पहुंचे फुटबॉलर मेसी

दिल्ली में स्मॉग का असर उड़ानों पर भी पड़ा है। दिल्ली में घने स्मॉग की वजह से लो विजिबिलिटी के कारण 61 फ्लाइटें कैंसिल कर दी गईं जबकि 400 से ज्यादा लेट हुई हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Dec 15, 2025 03:03 pm IST Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
दिल्ली में स्मॉग की मार से उड़ानों पर असर पड़ा है। दिल्ली में घने स्मॉग की वजह से कम दृश्यता के कारण सोमवार को 61 फ्लाइटें कैंसिल कर दी गईं जबकि 400 से ज्यादा लेट हुईं। दिल्ली जाने वाली कम से कम 5 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। CPCB के समीर ऐप के अनुसार, दिल्ली में सुबह 7:05 बजे एक्यूआई 454 अंक रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले रविवार को यह आंकड़ा 461 था।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, फुटबॉलर लियोनेल मेसी की उड़ान भी स्मॉग से प्रभावित हुई।घने स्मॉग के कारण मुंबई से उनकी फ्लाइट लेट हो गई थी। इससे मेसी के दिल्ली आने में देरी हुई। अर्जेंटीना के फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी सोमवार को अपने GOAT इंडिया टूर के आखिरी पड़ाव के लिए देर से दिल्ली पहुंचे।

मेसी भारत की तीन दिन की यात्रा के दूसरे दिन मुंबई में थे। उन्हें सुबह करीब 10:45 बजे दिल्ली में उतरना था लेकिन स्मॉग की वजह से उनकी चार्टर फ्लाइट लेट हो गई। वह दोपहर करीब 2:30 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे और सीधे लीला पैलेस होटल गए जहां वह कुछ खास लोगों के साथ लगभग एक घंटे तक मीट एंड ग्रीट सेशन करेंगे।

लियोनेल मेसी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में एक टिकट वाले इवेंट में शामिल होंगे। वह पुराना किला में एक फोटो-शूट कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद वह अपने मौजूदा बेस मियामी लौटने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो जाएंगे।

दिल्ली एयरपोर्ट ने सोमवार को सुबह यात्रियों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि स्मॉग के कारण उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। हम यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइंस से अपडेट लेते रहें। असुविधा के लिए खेद है।

(पीटीआई के इनपुट के साथ)

