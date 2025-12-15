Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newssmog in delhi many flights and trains delayed many cancelled amid alarming aqi
स्मॉग ने थामी दिल्ली की रफ्तार; 400 से अधिक उड़ानें लेट, 228 रद्द, देर से पहुंचीं 90 ट्रेनें

स्मॉग ने थामी दिल्ली की रफ्तार; 400 से अधिक उड़ानें लेट, 228 रद्द, देर से पहुंचीं 90 ट्रेनें

संक्षेप:

कोहरे और धुंध के कॉकटेल से बने स्मॉग ने सोमवार को दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। दृश्यता कम होने से उड़ानों के साथ ही ट्रेन का परिचालन भी बाधित हुआ। पढ़ें यह रिपोर्ट…

Dec 16, 2025 12:28 am ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

कोहरे और धुंध से मिलकर बनी स्मॉग की चादर ने सोमवार को दिल्ली की रफ्तार धीमी कर दी। दृश्यता कम होने से उड़ानों के साथ ही ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार को दृश्यता का स्तर शून्य होने से 228 से अधिक उड़ानें कैंसिल कर दी गईं जबकि 5 को डायवर्ट कर के दूसरे शहरों में उतारना पड़ा। इतना ही नहीं 90 से अधिक ट्रेन दिल्ली के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर देर से पहुंचीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

400 से अधिक फ्लाइटें लेट

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली एयरपोर्ट पर घने स्मॉग के कारण दृश्यता कम होने से कुल 228 फ्लाइटें कैंसिल कर दी गईं। इनमें 131 जाने वाली और 97 आने वाली उड़ानें शामिल थीं। यही नहीं 400 से अधिक फ्लाइटें लेट हो गईं। दिल्ली आने वाली कम से कम 5 उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी (डायल) ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि घने कोहरे और स्मॉग के कारण उड़ानें प्रभावित हुई हैं।

सोशल मीडिया पर निकाली भड़ास

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि दृश्यता कम होने के कारण उड़ान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यूजर ने एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि 13 एयरक्राफ्ट उतरने के लिए कतार में हैं और पार्किंग का इंतजार कर रहे हैं।

इंडिगो और एयर इंडिया ने माना कोहरे का असर

इंडिगो ने कहा कि कम दृश्यता के कारण दिल्ली और उत्तरी भारत के अन्य एयरपोर्टों पर परिचालन प्रभावित हुआ है। हालांकि, इंडिगो ने यह नहीं बताया कि उसकी कितनी उड़ानें रद्द या लेट हुई हैं। एयर इंडिया ने भी बयान जारी कर कहा कि घने कोहरे के कारण कम दृश्यता दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में विमान परिचालन को प्रभावित कर रही है। यात्री एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें।

मेसी की फ्लाइट भी प्रभावित

स्मॉग के कारण दिल्ली आने वाली फुटबालर लियोनेल मेसी की चार्टर्ड फ्लाइट भी निर्धारित समय से देर से पहुंची। मेसी को सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर दिल्ली पहुंचना था लेकिन कम दृश्यता के कारण उनकी चार्टर्ड उड़ान में देरी हुई। फुटबालर लियोनेल मेसी दोपहर दो बजकर 30 मिनट पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे।

हवा ने दी राहत, 427 पर आया AQI

दिल्ली में सोमवार सुबह एक्यूआई 498 तक पहुंच गया। हालांकि हवा के रुख में तेजी से शाम तक एक्यूआई 427 पर आ गया। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली के 27 निगरानी केंद्रों ने गंभीर श्रेणी में AQI रिकॉर्ड की थी। वहीं 12 केंद्रों में एक्यूआई गंभीरतम श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। वहीं पीएम 2.5 का स्तर 154.96 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर जबकि पीएम 10 का स्तर 260.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया।

(पीटीआई, हिन्दुस्तान टाइम्स और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।