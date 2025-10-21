Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newssmog and shallow to moderate fog at many places in delhi weather dept issued warning
दिल्ली पर नहीं दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर; स्मॉग बरपाएगा कहर, 27 अक्टूबर तक का हाल

दिल्ली पर नहीं दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर; स्मॉग बरपाएगा कहर, 27 अक्टूबर तक का हाल

संक्षेप: Delhi Weather Forecast: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने वाला है। दिल्ली एनसीआर पर इस वेदर सिस्टम का असर नजर नहीं आएगा लेकिन पलूशन से हालात खराब होने के संकेत हैं।

Tue, 21 Oct 2025 04:05 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने वाला है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसके प्रभाव से बारिश देखी जा सकती है। 21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर जबकि 22 और 23 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर पर इस वेदर सिस्टम का असर तो नजर नहीं आएगा लेकिन पलूशन से हालात खराब नजर आएंगे।

मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में तीन दिन स्मॉग छाने की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। 22 और 23 अक्टूबर की सुबह दिल्ली के कई स्थानों पर स्मॉग या हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है जबकि कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा नजर आ सकता है। दोपहर के बाद से आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके बाद शाम और रात को धुंध छाने का भी अनुमान है। एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में कमोबेश ऐसा ही मौसम देखा जा सकता है।

मौसम विभाग ने 24 अक्टूबर को दिल्ली में सुबह के समय कई स्थानों पर स्मॉग या हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। दोपहर से आसमान साफ होने लगेगा लेकिन शाम या रात को धुंध देखी जा सकती है। 22, 23 और 24 अक्टूबर को तीनों ही दिन दिल्ली में हवा की स्पीड धीमी रहेगी। हवा की स्पीड 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। इससे पलूशन के कणों के छटने की संभावना नहीं है।

मौसम विभाग ने 25 से लेकर 27 अक्टूबर के दौरान दिल्ली में सुबह और शाम को धुंध छाने का अनुमान जताया है। दिल्ली में इस हफ्ते बारिश के आसार नहीं हैं। बादल छानें की संभावनाएं भी कम हैं। ऐसे में दिल्ली के साथ ही एनसीआर के लोगों को इस पूरे हफ्ते पलूशन की मार झेलनी पड़ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का असर भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों पर नजर नहीं आएगा। मौसम विभाग से संकेत तीन दिन पलूशन बढ़ने के हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।