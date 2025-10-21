दिल्ली पर नहीं दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर; स्मॉग बरपाएगा कहर, 27 अक्टूबर तक का हाल
संक्षेप: Delhi Weather Forecast: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने वाला है। दिल्ली एनसीआर पर इस वेदर सिस्टम का असर नजर नहीं आएगा लेकिन पलूशन से हालात खराब होने के संकेत हैं।
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने वाला है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसके प्रभाव से बारिश देखी जा सकती है। 21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर जबकि 22 और 23 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर पर इस वेदर सिस्टम का असर तो नजर नहीं आएगा लेकिन पलूशन से हालात खराब नजर आएंगे।
मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में तीन दिन स्मॉग छाने की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। 22 और 23 अक्टूबर की सुबह दिल्ली के कई स्थानों पर स्मॉग या हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है जबकि कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा नजर आ सकता है। दोपहर के बाद से आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके बाद शाम और रात को धुंध छाने का भी अनुमान है। एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में कमोबेश ऐसा ही मौसम देखा जा सकता है।
मौसम विभाग ने 24 अक्टूबर को दिल्ली में सुबह के समय कई स्थानों पर स्मॉग या हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। दोपहर से आसमान साफ होने लगेगा लेकिन शाम या रात को धुंध देखी जा सकती है। 22, 23 और 24 अक्टूबर को तीनों ही दिन दिल्ली में हवा की स्पीड धीमी रहेगी। हवा की स्पीड 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। इससे पलूशन के कणों के छटने की संभावना नहीं है।
मौसम विभाग ने 25 से लेकर 27 अक्टूबर के दौरान दिल्ली में सुबह और शाम को धुंध छाने का अनुमान जताया है। दिल्ली में इस हफ्ते बारिश के आसार नहीं हैं। बादल छानें की संभावनाएं भी कम हैं। ऐसे में दिल्ली के साथ ही एनसीआर के लोगों को इस पूरे हफ्ते पलूशन की मार झेलनी पड़ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का असर भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों पर नजर नहीं आएगा। मौसम विभाग से संकेत तीन दिन पलूशन बढ़ने के हैं।