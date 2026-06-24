Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो के लाजपत नगर-साकेत कॉरिडोर पर बनेंगे छोटे स्टेशन, 3 कोच की चलेंगी ट्रेनें

दिल्ली मेट्रो का लाजपत नगर-साकेत कॉरिडोर कई मायनों में अलग होगा। 8.38 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर स्टेशन आकार में छोटे होंगे। इसके चलते यहां मेट्रो ट्रेनें भी 3 कोच की चलाई जाएंगी। इस लाइन पर कुल 8 स्टेशन बनेंगे, जिनमें से 7 एलिवेटेड होंगे।

राजधानी दिल्ली में मेट्रो के फेज चार में निर्माणाधीन लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक मेट्रो कॉरिडोर के सात एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण भी अगले कुछ माह में शुरू हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने इस कॉरिडोर के स्टेशनों के निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

टेंडर आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 22 माह में कार्य पूरा होगा। खास बात यह है कि इसके सभी स्टेशन अन्य कॉरिडोर के स्टेशनों के मुकाबले आकार में छोटे होंगे और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन (एमएमआई) की तर्ज पर विकसित होंगे। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा बेहतर होगी।

परिचालन के अनुकूल स्टेशन इस कॉरिडोर के छोटा होने के कारण इस पर तीन कोच की मेट्रो ट्रेनें चलाने की योजना है। इसे ध्यान में रखकर ही सातों एलिवेटेड स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इस वजह से इस स्टेशनों के प्लेटफॉर्म की लंबाई 70-76 मीटर हाेगी जहां से तीन कोच की मेट्रो ट्रेनों का परिचालन होगा। यह बनकर तैयार होने पर उम्मीद है कि प्रतिदिन 60-80 हजार यात्रियों के सफर करेंगे।

आठ स्टेशन में सात एलिवेटेड होंगे लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर की लंबाई 8.38 किलोमीटर होगी। कुल 8 स्टेशन होंगे। इसमें साकेत जी ब्लॉक मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी 7 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। लाजपत नगर, एंड्रयूजगंज, ग्रेटर कैलाश-1, चिराग दिल्ली, पुष्पा भवन, साकेत डिस्ट्रिक सेंटर और पुष्प विहार स्टेशन शामिल होंगे। इन स्टेशनों के पास सड़क पर फुटपाथ, साइकिल लेन, ऑटो व कैब के लिए अलग लेन इत्यादि की सुविधा होगी। इन स्टेशनों के पास बस स्टैंड होंगे, ताकि मेट्रो से उतरने के बाद यात्री अपने गंतव्य तक जाने के लिए आसानी से बस पकड़ सकें।

तीन इंटरचेंज मिलेंगे लाजपत नगर, चिराग दिल्ली एवं साकेत जी ब्लॉक ये तीन इंटरचेंज स्टेशन होंगे। वर्तमान लाजपत नगर स्टेशन फेज चार के स्टेशन से फुटओवर ब्रिज से जुड़ा होगा। चिराग दिल्ली मजेंटा लाइन और साकेज जी ब्लॉक निर्माणाधीन तुगलकाबाद-एरोसिटी कॉरिडोर के साथ इंटरचेंज स्टेशन होगा।