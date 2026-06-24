Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो के लाजपत नगर-साकेत कॉरिडोर पर बनेंगे छोटे स्टेशन, 3 कोच की चलेंगी ट्रेनें

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली मेट्रो का लाजपत नगर-साकेत कॉरिडोर कई मायनों में अलग होगा। 8.38 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर स्टेशन आकार में छोटे होंगे। इसके चलते यहां मेट्रो ट्रेनें भी 3 कोच की चलाई जाएंगी। इस लाइन पर कुल 8 स्टेशन बनेंगे, जिनमें से 7 एलिवेटेड होंगे।

Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो के लाजपत नगर-साकेत कॉरिडोर पर बनेंगे छोटे स्टेशन, 3 कोच की चलेंगी ट्रेनें

राजधानी दिल्ली में मेट्रो के फेज चार में निर्माणाधीन लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक मेट्रो कॉरिडोर के सात एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण भी अगले कुछ माह में शुरू हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने इस कॉरिडोर के स्टेशनों के निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

टेंडर आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 22 माह में कार्य पूरा होगा। खास बात यह है कि इसके सभी स्टेशन अन्य कॉरिडोर के स्टेशनों के मुकाबले आकार में छोटे होंगे और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन (एमएमआई) की तर्ज पर विकसित होंगे। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा बेहतर होगी।

ये भी पढ़ें:नए कियोस्क वॉट्सऐप पर भेजेंगे मेट्रो के टिकट; DMRC ने इन स्टेशनों पर की शुरुआत

परिचालन के अनुकूल स्टेशन

इस कॉरिडोर के छोटा होने के कारण इस पर तीन कोच की मेट्रो ट्रेनें चलाने की योजना है। इसे ध्यान में रखकर ही सातों एलिवेटेड स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इस वजह से इस स्टेशनों के प्लेटफॉर्म की लंबाई 70-76 मीटर हाेगी जहां से तीन कोच की मेट्रो ट्रेनों का परिचालन होगा। यह बनकर तैयार होने पर उम्मीद है कि प्रतिदिन 60-80 हजार यात्रियों के सफर करेंगे।

आठ स्टेशन में सात एलिवेटेड होंगे

लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर की लंबाई 8.38 किलोमीटर होगी। कुल 8 स्टेशन होंगे। इसमें साकेत जी ब्लॉक मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी 7 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। लाजपत नगर, एंड्रयूजगंज, ग्रेटर कैलाश-1, चिराग दिल्ली, पुष्पा भवन, साकेत डिस्ट्रिक सेंटर और पुष्प विहार स्टेशन शामिल होंगे। इन स्टेशनों के पास सड़क पर फुटपाथ, साइकिल लेन, ऑटो व कैब के लिए अलग लेन इत्यादि की सुविधा होगी। इन स्टेशनों के पास बस स्टैंड होंगे, ताकि मेट्रो से उतरने के बाद यात्री अपने गंतव्य तक जाने के लिए आसानी से बस पकड़ सकें।

ये भी पढ़ें:दिल्ली से गुरुग्राम तक बनेगा मेट्रो का एक और नया रूट, यशोभूमि से गुजरेगी लाइन

तीन इंटरचेंज मिलेंगे

लाजपत नगर, चिराग दिल्ली एवं साकेत जी ब्लॉक ये तीन इंटरचेंज स्टेशन होंगे। वर्तमान लाजपत नगर स्टेशन फेज चार के स्टेशन से फुटओवर ब्रिज से जुड़ा होगा। चिराग दिल्ली मजेंटा लाइन और साकेज जी ब्लॉक निर्माणाधीन तुगलकाबाद-एरोसिटी कॉरिडोर के साथ इंटरचेंज स्टेशन होगा।

दिल्ली को मिलेंगे मेट्रो के 7 नए कॉरिडोर, 65 स्टेशन

बता दें कि, डीएमआरसी राजधानी में 7 नए कॉरिडोर और 65 स्टेशनों के निर्माण से दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी को और 97 किलोमीटर तक बढ़ाने जा रहा है। दिल्ली मेट्रो फेज-5 (बी) के तहत बनने वाले इन सभी सात नए कॉरिडोर के निर्माण पर लगभग 48,204.56 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इनमें सबसे लंबा कॉरिडोर जोर बाग से मीठापुर तक करीब 16.991 किलोमीटर का होगा, जबकि सबसे छोटा कॉरिडोर कीर्ति नगर से पालम तक बनेगा, जो 9.967 किमी लंबा होगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली मेट्रो फेज-4 के 3 बड़े कॉरिडोर कब होंगे चालू, सामने आ गई डेट!
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Metro Delhi Metro Phase 4 Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।