दिल्ली में 17 झुग्गी बस्तियों के विकास की प्रक्रिया शुरू, बहुमंजिला आवासीय कॉलोनियां बनेंगी
दिल्ली सरकार ने अपनी नई झुग्गी पुनर्वास नीति को अधिसूचित कर दिया है। इसमें मौजूदा जगह पर ही झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए पीपीपी मॉडल अपनाया गया है। इसके तहत सरकार ने 17 झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीनों जगहों पर स्थित इन झुग्गी बस्तियों में कुल 4870 झुग्गियां हैं।
दिल्ली सरकार ने अपनी नई झुग्गी पुनर्वास नीति को अधिसूचित कर दिया है। इसमें 'इन-सिटू' (मौजूदा जगह पर ही) पुनर्विकास के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल अपनाया गया है। इसके तहत सरकार ने सीलमपुर, सुल्तानपुरी और लाजपत नगर में 17 झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन तीनों जगहों पर कुल 4870 झुग्गियां हैं, जिनके स्थान पर सरकार तीन बहुमंजिला आवासीय कॉलोनियां विकसित करने की योजना बना रही है।
दिल्ली स्लम और झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2026 के तहत, निजी डेवलपर्स को पात्र झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के लिए पुनर्वास आवास बनाने की अनुमति दी जाएगी। इसके बदले में उन्हें जमीन के व्यावसायिक रूप से मूल्यवान हिस्सों पर विकास अधिकार दिए जाएंगे। इस नीति का उद्देश्य 'मिक्स्ड-यूज डेवलपमेंट' और निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के जरिए पुनर्विकास को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाना है। यह 2015 की नीति से अलग है, जिसमें सरकार ही मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी हुआ करती थी।
निजी एजेंसी नियुक्त करेगी सरकार
पहले चरण के रूप में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड तीनों स्थलों के पुनर्विकास के लिए संभाव्यता अध्ययन कराने के लिए एक निजी एजेंसी को नियुक्त करेगा। इस एजेंसी को प्रत्येक स्थान पर बहुमंजिला आवासीय इमारतों के लिए वैचारिक योजनाएं भी तैयार करनी होंगी। इन योजनाओं में निर्माण की अनुमानित लागत, कुल भूमि क्षेत्र, फ्लोर एरिया रेशियो, ग्राउंड कवरेज, बिल्ट-अप एरिया, फ्लैटों और मंजिलों की संख्या, पार्किंग की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं का विस्तृत विवरण देना होगा।
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों के 'इन-सिटू' (मौजूदा जगह पर ही) पुनर्वास के लिए डेवलपर चुनने और ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। उम्मीद है कि चार महीने के भीतर फिजिबिलिटी स्टडी पूरी हो जाएगी, जिसके बाद सरकार इन परियोजनाओं के लिए आगे की योजना बनाना शुरू करेगी।
पुनर्विकास योजना में शामिल बस्तियां
इन 17 बस्तियों में से सबसे बड़ी बस्ती उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू सीलमपुर में ब्रह्मपुरी रोड के किनारे स्थित है। 24900 वर्ग मीटर में फैली इस बस्ती में 305 झुग्गियां हैं। एक और बड़ा क्लस्टर ईआईजी पुश्ता में है, जहां 14500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 418 झुग्गियां मौजूद हैं। लाजपत नगर की जल विहार बस्ती में 9700 वर्ग मीटर के दायरे में 526 झुग्गियां हैं। वहीं, सुल्तानपुरी लेबर कॉलोनी में 9551 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 255 झुग्गियां हैं।
सीलमपुर में जिन चार बस्तियों पर काम किया जा रहा है, उनमें कुल 1243 झुग्गियां शामिल हैं। इनमें ब्लॉक-जी गुरुद्वारा पार्क, सीपीजे-ब्लॉक, पुश्ता ईआईजे ब्लॉक और न्यू सीलमपुर में ब्रह्मपुरी रोड के इलाके आते हैं। सुल्तानपुरी इलाके में नौ बस्तियों को शामिल किया गया है, जिनमें 1997 झुग्गियां हैं। इनमें लेबर कॉलोनी सुल्तानपुरी, F-7 सुल्तानपुरी, E-6 ब्लॉक, D-1 मच्छी चौक, F-ब्लॉक मंगोलपुरी, G-ब्लॉक, K-ब्लॉक, L-ब्लॉक और D-4 ब्लॉक सुल्तानपुरी जैसी जगहें शामिल हैं।
बाकी चार बस्तियों में 1630 झुग्गियां हैं, जो लाजपत नगर इलाके में स्थित हैं। इनमें जल विहार रेलवे लाइन (शिव मंदिर मार्ग), विजय कैंप हाउसिंग फैक्ट्री (जल विहार), हरि नगर के पास इंदिरा गांधी कैंप नंबर 2 (जीवन नगर) और आश्रम के पास इंदिरा गांधी कैंप नंबर 1 (सिद्धार्थ बस्ती) शामिल हैं।
पहले की PPP-आधारित पुनर्विकास परियोजनाएं
डीयूएसआईबी के एक अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित पुनर्विकास कार्य उसी मॉडल पर आधारित होगा, जिसे शहर में पहले की पीपीपी-आधारित परियोजनाओं के लिए अपनाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि 'पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप' (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) के तहत सबसे पहले 'कठपुतली जेजे क्लस्टर' को एक बहुमंजिला आवासीय कॉलोनी के रूप में पुनर्विकसित किया गया था। इसके बाद, कालकाजी में 'भूमिहीन कैंप' और 'नवजीवन कैंप' बस्तियों को मिलाकर एक आवासीय परिसर विकसित किया गया।
अशोक विहार में सत्यवती कॉलोनी और रेलवे पटरियों के पास स्थित 'जेलर वाला बाग मेन क्लस्टर' के साथ-साथ A और B ब्लॉक की झुग्गियों और पटरियों के किनारे बनी झुग्गियों को मिलाकर एक आवासीय कॉलोनी विकसित की गई। अधिकारियों के अनुसार, सीलमपुर, सुल्तानपुरी और लाजपत नगर में प्रस्तावित परियोजनाओं के तहत भी कई जेजे बस्तियों को मिलाकर तीन एकीकृत बहुमंजिला आवासीय कॉलोनियां बनाई जाएंगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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