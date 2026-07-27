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‘फुटपाथ पर सोना लापरवाही नहीं’; दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सड़क हादसे के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाया

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, भाषा
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सड़क हादसे के एक मामले में अहम फैसला देते हुए कहा है कि फुटपाथ पर सोने को लापरवाही नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि पैदल यात्रियों के लिए बने फुटपाथ पर गाड़ी चलाना कानूनन प्रतिबंधित है, इसलिए हादसे के लिए पीड़ितों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

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सड़क हादसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों और घायल हुए पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे की रकम बढ़ा दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फुटपाथ पर सोना ट्रक ड्राइवर को लापरवाही करने की छूट नहीं देता। जस्टिस अनीश दयाल ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दो मृत व्यक्तियों के परिवारों और दो पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि आधी कर दी गई थी।

जस्टिस दयाल ने कहा कि कोई पैदल यात्री यदि मजबूरी में चलने, खड़े होने या आराम करने के लिए फुटपाथ का इस्तेमाल करता है, तो उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह ऐसा सोचेगा कि कोई गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि वाहन चालक को पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित क्षेत्र में गाड़ी चलाते समय अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए।

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कोर्ट ने 8 जुलाई को पारित अपने फैसले में कहा, ''यह इस देश की एक वास्तविकता है कि बहुत से लोग बेघर हैं, रातभर काम करते हैं, या विभिन्न निर्माण स्थलों काम करने वाले मजदूर हैं और उनके पास सोने के लिए कोई स्थान नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए फुटपाथ आराम करने का अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित स्थान होता है, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं होता कि कोई वाहन फुटपाथ पर चढ़ जाएगा और उन्हें कुचल देगा।''

फुटपाथ पर गाड़ी चलाना पूरी तरह गलत

हाईकोर्ट ने कहा, ''भले ही फुटपाथ का इस्तेमाल उस काम के लिए नहीं किया जा रहा हो, जिसके लिए यह बने हैं, फिर भी इसका उपयोग वाहन चलाने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून के तहत इसकी पूरी तरह मनाही है।''

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11 साल पहले हुए था सड़क हादसा

मौजूदा मामले में दुर्घटना अक्टूबर 2015 में तड़के लगभग 4:30 बजे मादीपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे स्थित फुटपाथ पर हुई थी। उस वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने वहां फुटपाथ पर सो रहे चार लोगों को कुचल दिया था।

एमएसीटी ने घटा दिया था मुआवजा

हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल द्वारा कटौती की गई 50 प्रतिशत मुआवजा राशि को बहाल कर दिया और बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह छह हफ्ते के भीतर संबंधित लाभार्थियों को यह राशि अदा करे।

हाईकोर्ट ने बढ़ाई मुआवजा राशि

हाईकोर्ट ने दो मृतकों के परिजनों के लिए लगभग 10-10 लाख रुपये के मुआवजे का निर्देश दिया। वहीं, दो घायलों के लिए मुआवजे की राशि क्रमशः 1,20,005 रुपये और 18,10,569 रुपये निर्धारित की गई। हाईकोर्ट ने यह फैसला दुर्घटना में जीवित बचे लोगों और मृतकों के परिजनों की उन अपीलों पर सुनाया, जिनमें उन्होंने ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी थी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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