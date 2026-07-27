‘फुटपाथ पर सोना लापरवाही नहीं’; दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सड़क हादसे के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सड़क हादसे के एक मामले में अहम फैसला देते हुए कहा है कि फुटपाथ पर सोने को लापरवाही नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि पैदल यात्रियों के लिए बने फुटपाथ पर गाड़ी चलाना कानूनन प्रतिबंधित है, इसलिए हादसे के लिए पीड़ितों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों और घायल हुए पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे की रकम बढ़ा दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फुटपाथ पर सोना ट्रक ड्राइवर को लापरवाही करने की छूट नहीं देता। जस्टिस अनीश दयाल ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दो मृत व्यक्तियों के परिवारों और दो पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि आधी कर दी गई थी।

जस्टिस दयाल ने कहा कि कोई पैदल यात्री यदि मजबूरी में चलने, खड़े होने या आराम करने के लिए फुटपाथ का इस्तेमाल करता है, तो उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह ऐसा सोचेगा कि कोई गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि वाहन चालक को पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित क्षेत्र में गाड़ी चलाते समय अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए।

कोर्ट ने 8 जुलाई को पारित अपने फैसले में कहा, ''यह इस देश की एक वास्तविकता है कि बहुत से लोग बेघर हैं, रातभर काम करते हैं, या विभिन्न निर्माण स्थलों काम करने वाले मजदूर हैं और उनके पास सोने के लिए कोई स्थान नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए फुटपाथ आराम करने का अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित स्थान होता है, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं होता कि कोई वाहन फुटपाथ पर चढ़ जाएगा और उन्हें कुचल देगा।''

फुटपाथ पर गाड़ी चलाना पूरी तरह गलत हाईकोर्ट ने कहा, ''भले ही फुटपाथ का इस्तेमाल उस काम के लिए नहीं किया जा रहा हो, जिसके लिए यह बने हैं, फिर भी इसका उपयोग वाहन चलाने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून के तहत इसकी पूरी तरह मनाही है।''

11 साल पहले हुए था सड़क हादसा मौजूदा मामले में दुर्घटना अक्टूबर 2015 में तड़के लगभग 4:30 बजे मादीपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे स्थित फुटपाथ पर हुई थी। उस वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने वहां फुटपाथ पर सो रहे चार लोगों को कुचल दिया था।

एमएसीटी ने घटा दिया था मुआवजा हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल द्वारा कटौती की गई 50 प्रतिशत मुआवजा राशि को बहाल कर दिया और बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह छह हफ्ते के भीतर संबंधित लाभार्थियों को यह राशि अदा करे।