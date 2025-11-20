Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsSlapped, pulled hair, Why did a PG operator in Noida hurt a girl
थप्पड़ मारा, बाल खींचे…; नोएडा में PG ऑपरेटर ने लड़की को क्यों चोट पहुंचाई? VIDEO में कैद वारदात

संक्षेप:

पीजी ऑपरेटर ने लड़की के ऊपर हाथ उठा दिया, उसके बाल पकड़कर खींचे और उसे शीरीरिक तौर पर चोट पहुंचाई। इस दौरान पीड़ित लड़की का साथी पीजी के बाहर खड़ा था, क्योंकि उसे लगातार अंदर न आने को कहा जा रहा था।

Thu, 20 Nov 2025 06:41 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा सेक्टर-61 से सामने आए वीडियो में पीजी ऑपरेटर एक लड़की को थप्पड़ मारती हुई दिखाई देती है। बाहर खड़ा युवक घटना का वीडियो बना रहा होता है और उसे बार-बार बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन अंदर मौजूद महिला लड़की को बाहर नहीं आने देती है। मामला सिक्योरिटी के पैसे रिफंड करने से जुड़ा है। घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक, लड़की ने पीजी में कमरा खाली किया तो उसने पीजी ऑपरेटर से अपने सिक्योरिटी के पैसे वापस मांगे। लेकिन, मामला बिगड़ गया और पीजी ऑपरेटर ने लड़की के ऊपर हाथ उठा दिया, उसके बाल पकड़कर खींचे और उसे शीरीरिक तौर पर चोट पहुंचाई। इस दौरान पीड़ित लड़की का साथी पीजी के बाहर खड़ा था, क्योंकि उसे लगातार अंदर न आने को कहा जा रहा था। बाहर वीडियो बना रहे लड़के ने दावा किया कि पीजी की ऑपरेटर ने लड़की का फोन भी जब्त कर लिया और उसे बाहर नहीं आने दिया।

घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग पीजी ऑपरेटर पर सख्त एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। मामला सामने आने के बाद सेक्टर-58 के पुलिस स्टेशन में पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर पीजी ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।

इस मामले की जानकारी, डीसीपी नोएडा ने एक्स हेंडल के जरिए दी। ट्वीट में लिखा गया- संदर्भित प्रकरण पीड़िता व पीजी संचालिका के मध्य पीजी खाली करने को लेकर विवाद से संबंधित है जिस संबंध में थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा पीड़िता से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने एक्स पोस्ट में बताया- संदर्भित प्रकरण के संबंध में थाना सेक्टर 58 पर अभियोग पंजीकृत है, थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा आरोपी पक्ष के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा चुकी है।

