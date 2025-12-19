किराया नहीं चुकाने पर मारा था थप्पड़; दिल्ली में मकान मालकिन की हत्या करने वाला

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsSlapped for not paying rent Man who killed landlady in Delhi
दिल्ली के रोहिणी इलाके में हाल ही में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो उस महिला का किरायदार बताया जा रहा है।

Dec 19, 2025 02:34 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के रोहिणी इलाके में हाल ही में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो उस महिला का किरायदार बताया जा रहा है। शख्स की पहचान हिमांशु यादव के तौर पर हुई है। मामला 7 अक्टूबर का है, जब 65 साल की नरेश कुमारी अपने घर में मृत पाई गई थीं।

जांच में पता चला कि हिमांशु आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार बंद हो गया था और शेयर बाजार और गेमिंग ऐप्स में उसे भारी घाटा हुआ था। जब मकान मालकिन ने उससे बकाया किराया मांगा और उसे थप्पड़ मार दिया, तो उसने बदला लेने और पैसों के लिए उनकी हत्या की साजिश रची।

हत्या के बाद हिमांशु महिला के सोने के गहने लेकर फरार हो गया और उन्हें हरियाणा में 70,000 रुपये में गिरवी रख दिया। पुलिस से बचने के लिए वह दो महीने तक राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में छिपता रहा और हर पांच दिन में अपनी जगह बदलता रहा। आखिर में जब वह नेपाल भागने की फिराक में दिल्ली वापस आया, तो पुलिस ने जाल बिछाकर उसे रोहिणी के जापानी पार्क से पकड़ लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच की मदद से इस गुत्थी को सुलझाया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी 7 अक्टूबर की सुबह मकान मालकिन के कमरे में घुस गया। जब वह उठी, तो उसने शोर मचाने से पहले ही उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उसने मालकिन के सोने के झुमके और अंगूठी उतार लिए और किसी के आने के डर से कमरे की तलाशी लिए बिना ही जल्दी से भाग गया। यादव दिल्ली छोड़कर हरियाणा के भिवानी चला गया, जहां उसने गहने 70,000 रुपये में गिरवी रख दिए। पुलिस ने बताया कि अगले कुछ महीनों में उसने अपना ठिकाना बार-बार बदला और इस बात का ध्यान रखा कि वह एक जगह पर लगातार पांच दिन से ज्यादा न रुके। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश गया, और आखिरकार उसे दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Delhi News Delhi News In Hindi
