दिल्ली के भजनपुरा में 6 साल बच्ची से 3 लड़कों ने किया गैंगरेप, 2 नाबालिग आरोपी पकड़े
दिल्ली के भजनपुरा में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 3 लड़कों द्वारा कथित तौर पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। भजनपुरा थाना पुलिस ने पीड़ित बच्ची के परिजनों के बयान पर केस दर्ज कर दो नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 18 जनवरी को 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 3 लड़कों द्वारा कथित तौर पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। भजनपुरा थाना पुलिस ने पीड़ित बच्ची के परिजनों के बयान पर केस दर्ज कर दो नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस दोनों से पूछताछ के बाद तीसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेजे बोर्ड के समक्ष पेश कर दिया है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित बच्ची परिजनों के साथ भजनपुरा इलाके में रहती है। बच्ची के परिजन मजदूरी करते हैं। पुलिस को दिए बयान में उन्होंने बताया कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी पास में एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक नाबालिग बच्ची को पैसे देने का लालच देकर अपने साथ ले गया और अपने दो अन्य साथियों के साथ बच्ची के साथ गैंगरेप किया।
इस शर्मनाक वारदात के बाद बच्ची जब घर पहुंची तो उसने अपने माता-पिता को आपबीती बताई। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराने के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज जांच शुरू की। घटना की सूचना मिलते ही कुछ संगठनों के कार्यकर्ता भी बच्ची के परिजनों के पास पहुंच गए और बच्ची के लिए इंसाफ की मांग करते हुए रोड जाम कर दिया।
पुलिस ने उन्हें समझाकर रोड खुलवाई। इसके बाद पुलिस ने दो आरोपी नाबालिगों को धर दबोचा। वहीं, तीसरा आरोपी फिलहाल फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी के परिजनों से उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
दुष्कर्म मामले में फरार बदमाश को दबोचा
वहीं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी घरेलू सहायिका की बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में फरार चल रहे बदमाश करण डोल्टानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मटियाला एक्सटेंशन का निवासी है और उसके खिलाफ बिंदापुर थाने में मामला दर्ज है। क्राइम ब्रांच ने बताया कि वर्ष 2016 में आरोपी ने घरेलू सहायिका की बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया था। आरोपी ने वर्ष 2022 में अपनी पत्नी की सहेली का भी यौन उत्पीड़न किया था।