Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newssix year-old girl gangraped by three boys in bhajanpura delhi two minor accused caught
दिल्ली के भजनपुरा में 6 साल बच्ची से 3 लड़कों ने किया गैंगरेप, 2 नाबालिग आरोपी पकड़े

दिल्ली के भजनपुरा में 6 साल बच्ची से 3 लड़कों ने किया गैंगरेप, 2 नाबालिग आरोपी पकड़े

संक्षेप:

दिल्ली के भजनपुरा में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 3 लड़कों द्वारा कथित तौर पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। भजनपुरा थाना पुलिस ने पीड़ित बच्ची के परिजनों के बयान पर केस दर्ज कर दो नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है।

Jan 28, 2026 06:56 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 18 जनवरी को 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 3 लड़कों द्वारा कथित तौर पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। भजनपुरा थाना पुलिस ने पीड़ित बच्ची के परिजनों के बयान पर केस दर्ज कर दो नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस दोनों से पूछताछ के बाद तीसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को जेजे बोर्ड के समक्ष पेश कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित बच्ची परिजनों के साथ भजनपुरा इलाके में रहती है। बच्ची के परिजन मजदूरी करते हैं। पुलिस को दिए बयान में उन्होंने बताया कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी पास में एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक नाबालिग बच्ची को पैसे देने का लालच देकर अपने साथ ले गया और अपने दो अन्य साथियों के साथ बच्ची के साथ गैंगरेप किया।

ये भी पढ़ें:तलाक से पहले शादी का वादा नहीं कर सकती महिला, दुष्कर्म आरोपी को मिली जमानत

इस शर्मनाक वारदात के बाद बच्ची जब घर पहुंची तो उसने अपने माता-पिता को आपबीती बताई। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराने के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज जांच शुरू की। घटना की सूचना मिलते ही कुछ संगठनों के कार्यकर्ता भी बच्ची के परिजनों के पास पहुंच गए और बच्ची के लिए इंसाफ की मांग करते हुए रोड जाम कर दिया।

पुलिस ने उन्हें समझाकर रोड खुलवाई। इसके बाद पुलिस ने दो आरोपी नाबालिगों को धर दबोचा। वहीं, तीसरा आरोपी फिलहाल फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी के परिजनों से उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

ये भी पढ़ें:यौन शोषण पीड़िता का नाम कोर्ट डॉक्यूमेंट में भी प्रकट न करें, पुलिस से बोला HC

दुष्कर्म मामले में फरार बदमाश को दबोचा

वहीं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी घरेलू सहायिका की बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में फरार चल रहे बदमाश करण डोल्टानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मटियाला एक्सटेंशन का निवासी है और उसके खिलाफ बिंदापुर थाने में मामला दर्ज है। क्राइम ब्रांच ने बताया कि वर्ष 2016 में आरोपी ने घरेलू सहायिका की बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया था। आरोपी ने वर्ष 2022 में अपनी पत्नी की सहेली का भी यौन उत्पीड़न किया था।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi Crime News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।