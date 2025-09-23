गुरुग्राम में नीदरलैंड की तर्ज पर वन्यजीवों के लिए बनेंगे 6 अंडरपास, इन 2 सड़कों पर होगा निर्माण

गुरुग्राम में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। वन्यजीव विभाग ने नीदरलैंड की तर्ज पर दिल्ली-जयपुर हाईवे और फरीदाबाद रोड पर छह अंडरपास बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है।

गुरुग्राम में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। वन्यजीव विभाग ने नीदरलैंड की तर्ज पर दिल्ली-जयपुर हाईवे और फरीदाबाद रोड पर छह अंडरपास बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। ये अंडरपास, जिन्हें वाइल्डलाइफ कॉरिडोर भी कहा जाता है, जंगली पशुओं को बिना किसी जोखिम के सड़क पार करने में मदद करेंगे, जिससे सड़क हादसों को रोका जा सकेगा। यह फैसला तब आया है जब पिछले कुछ सालों में वाहनों की चपेट में आकर कई तेंदुए और अन्य वन्यजीव मारे गए हैं।

बता दें कि पिछले कुछ सालों में गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड और दिल्ली-जयपुर हाईवे पर वाहनों की चपेट में आने से कई तेंदुओं की मौत हुई है। 2019 से लेकर अब तक, कई दुखद घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 26 फरवरी 2019 को गुड़गांव-फरीदाबाद रोड पर 30 सितंबर 2020 को फरीदाबाद रोड पर और हाल ही में 30 अगस्त को गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर एक मादा तेंदुए की मौत शामिल है। इन लगातार हो रही घटनाओं से वन्यजीव विभाग और पर्यावरण प्रेमी काफी चिंतित हैं।

वन्यजीव विभाग ने इन अंडरपासों के निर्माण के लिए वन्यजीव प्रेमियों और आम नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। जिला वन्य जीव अधिकारी आरके जांगड़ा ने कहा कि हाईवे पार करते हुए वन्य जीव हादसों का शिकार होते हैं। अब विभाग की तरफ से चिन्हित जगहों पर सुरक्षित गलियारे बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वन्यजीव प्रेमियों और संस्थाओं द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर ही इन अंडरपासों का काम शुरू होगा। इस कदम का मकसद उन जगहों की पहचान करना है, जहां वन्यजीवों का आवागमन सबसे ज्यादा होता है।

सुरक्षित गलियारा मिलेगा वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गुरुग्राम और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए, हिरण, नीलगाय और अन्य वन्यजीवों का अच्छा-खासा आवागमन है, जो अक्सर भोजन और पानी की तलाश में हाईवे की ओर आ जाते हैं। इस तरह के अंडरपास इन जीवों के लिए सुरक्षित गलियारे के रूप में काम करेंगे। फिलहाल, विभाग ने छह अंडरपास बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है और उम्मीद है कि जल्द ही सरकार से इस परियोजना को मंजूरी मिल जाएगी। यह पहल वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करेगी।

वाइल्डलाइफ कॉरिडोर से यह लाभ होगा वाइल्डलाइफ कॉरिडोर विशेष प्रकार के प्राकृतिक मार्ग होते हैं, जो दो या अधिक प्राकृतिक आवासों या संरक्षित क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। ये गलियारे वन्यजीवों को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं।

● सुरक्षित आवागमन: इन अंडरपासों से वन्यजीव बिना किसी बाधा या जोखिम के हाईवे को नीचे से पार कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ जानवरों की जान बचेगी, बल्कि वाहन चालकों को भी हादसों से बचाया जा सकेगा।

● जैव विविधता का संरक्षण: वन्यजीव गलियारे जैव विविधता को बनाए रखने और जीन प्रवाह को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरुग्राम और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए, हिरण और नीलगाय जैसे वन्यजीव हैं, जो भोजन और पानी की तलाश में अक्सर हाईवे की ओर आते हैं।

● पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन: ये गलियारे जीवों को विलुप्ति के खतरे से बचाते हैं और पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं।

● महत्वपूर्ण प्रयास: यह पहल शहरीकरण और मानव-निर्मित बाधाओं के कारण वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार से इस परियोजना को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है, ताकि इसे अमलीजामा पहनाया जा सके। इससे वन्यजीवों की सुरक्षा भी पुख्ता हो सकेगी।

वैशाली राणा, वन्य जीव प्रेमी, गुरुग्राम, ''वन्य जीवों को लेकर अरावली में दिल्ली जयपुर हाईवे और फरीदाबाद रोड पर सबसे ज्यादा इन अंडरपास की जरूरत है। हमारी तरफ से बीते दस सालों से इन अंडरपास को बनाने की मांग की जा रही है। वन्य जीव विभाग को इन अंडरपास के निर्माण को लेकर वाइल्ड लाइफ संस्थान देहरादून से सर्वे करवाना चाहिएस ताकि सर्वे के अनुसार सही जगह पर यह अंडरपास बन सकें और वन्य जीवों के प्राणों की रक्षा हो सके।''