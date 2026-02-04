Hindustan Hindi News
नोएडा की 6 सोसाइटियां एसटीपी की जांच में फेल, प्राधिकरण ने जुर्माना लगाने को लिखा पत्र

संक्षेप:

नोएडा सेक्टर-150 में कई सोसाइटियों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) काम नहीं कर रहे। नोएडा के जल विभाग की जांच में छह सोसाइटियों के एसटीपी मानकों पर फेल मिले। इन सोसाइटियों में सीवेज का पानी संशोधित न कर नालों में बहाया जा रहा है।  

Feb 04, 2026 08:07 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा सेक्टर-150 में कई सोसाइटियों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) काम नहीं कर रहे। नोएडा के जल विभाग की जांच में छह सोसाइटियों के एसटीपी मानकों पर फेल मिले। इन सोसाइटियों में सीवेज का पानी संशोधित न कर नालों में बहाया जा रहा है। नालों में बहाया जा रहा सीवेज इसी सेक्टर के गड्ढो में भर रहा है।

नोएडा प्राधिकरण ने संबंधित सोसाइटियों पर जुर्माना लगाने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र भेजे हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सोसाइटियों का निरीक्षण पर्यावरण सेल ने 28 जनवरी को किया था।

सेक्टर-150 में ही स्पोर्ट्स सिटी के भूखंड नंबर-1 में भूखंड नंबर ए-3 में निर्माण कार्य हो रहा है। फ्लैटों में परिवार भी रहने लगे हैं। प्राधिकरण के निरीक्षण में सामने आया है कि सोसाइटी से पानी निकालकर नाले में बहाया जा रहा है। इसको लेकर प्राधिकरण के जल विभाग ने लॉजिक्स हाईट्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। यमुना और हिंडन से नजदीकी होने के चलते यहां पर भूजल का स्तर 25-30 फीट गहराई में है। बिल्डर खुदाई करवाते हैं तो जमीन से रिसकर पानी आने लगता है।

यहां संचालन में कमियां मिलीं

●लैंड कार्ट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, एससी-2, भूखंड नंबर-ए-1, सेक्टर-150

●समृद्धि इंफ़्रा स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड, एससी-2, भूखंड नंबर-2 डी, सेक्टर-150

●एस इंफ़्रासिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, एससी-1, भूखंड नंबर-बी-8, सेक्टर-150

●ऐसर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, एससी-1, भूखंड नंबर-ए-1, सेक्टर-150

●एस गोल्फ शीयर सोसाइटी, एससी-1, ए भूखंड, सेक्टर-150

●नोबिलिटी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, भूखंड-ए1, सेक्टर-150

