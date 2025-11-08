Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsSix people were bitten in three months elderly Couple Reach Supreme Court Against Stray Dog
तीन महीनों में 6 लोगों को काटा, आवारा कुत्ते के आतंक से परेशान बुजुर्ग पहुंचे SC

संक्षेप: दिल्ली के महाराणा प्रताप बाग इलाके में एक आवारा कुत्ते के आतंक से तंग आकर एक बुजुर्ग दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 70 साल की सुनीता अग्रवाल और उनके पति ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि नगर निगम तुरंत उस कुत्ते को पकड़े और इलाके से हटाए।

Sat, 8 Nov 2025 09:49 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के महाराणा प्रताप बाग इलाके में एक आवारा कुत्ते के आतंक से तंग आकर एक बुजुर्ग दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 70 साल की सुनीता अग्रवाल और उनके पति ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि नगर निगम तुरंत उस कुत्ते को पकड़े और इलाके से हटाए। याचिका में बताया गया है कि यह कुत्ता पिछले तीन महीनों में 6 लोगों को काट चुका है। पीड़ितों में 8 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों को बच्चों ने काटा उनमें वैदिक नाम का एक बच्चा भी शामिल था। इस हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गया। उसकी मां रिद्धि ने बताया कि डर के मारे उनका बेटा पिछले एक महीने से घर से बाहर नहीं निकला है। वहीं सोनम नाम की एक महिला को भी कुत्ते ने स्कूटर चलाते समय पैर में दो जगह काटा था। स्थानीय निवासियों ने कई बार नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर और 311 ऐप पर शिकायतें कीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

जानकारी के मुताबिक निगम ने 22 अक्टूबर को कुत्ते को पकड़ा था, लेकिन सिर्फ आठ दिन बाद उसे वापस उसी इलाके में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद, कुत्ते ने 31 अक्टूबर और 3 नवंबर को दो और लोगों को काट लिया। रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ गांधी ने भी निगम की इस लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। सुनीता अग्रवाल ने अपनी याचिका में साफ कहा है कि इस कुत्ते के डर के कारण बुजुर्गों का सुबह टहलना भी मुश्किल हो गया है।

