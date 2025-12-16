Hindustan Hindi News
दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर थाईलैंड से आए 6 लोग स्मगलिंग करते पकड़ाए, 48 करोड़ रुपए का माल जब्त

संक्षेप:

आरोपियों से बरामद पदार्थ का कुल वजन 48.016 किलोग्राम है। अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए सामान की अनुमानित बाजार कीमत 48.01 करोड़ रुपए है, और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Dec 16, 2025 03:59 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने हरे रंग के नशीले पदार्थ (ड्रग्स) की तस्करी करने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से करीब 48 kg ड्रग्स बरामद हुई है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत लगभग 48 करोड़ रुपए है। इस बारे में मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि इन सभी आरोपियों को 11 दिसंबर को बैंकॉक से आने के बाद पकड़ा गया था।

विभाग ने बताया कि ये सभी भारतीय यात्री फ्लाइट नंबर TG-323 से बैंकॉक से आए थे, और स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर इन सभी को टर्मिनल-3 में ग्रीन चैनल पर रोका गया था। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात कस्टम विभाग के अधिकारियों ने जब उनके सामान की एक्स-रे स्क्रीनिंग और व्यक्तिगत तलाशी ली, तो सामान की विस्तृत जांच के दौरान उनके 2 ग्रे, 1 हरे और 1 टील रंग के ट्रॉली बैग में छिपाकर रखे गए 24 पॉलीथीन पाउच बरामद हुए।

कस्टम द्वारा जारी बयान में कहा गया कि, 'इन पाउच में हरे रंग का नशीला पदार्थ पाया गया, जिसके गांजा/मारिजुआना होने का शक है। आरोपियों से बरामद पदार्थ का कुल वजन 48.016 किलोग्राम (नेट वजन) है।' अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए सामान की अनुमानित बाजार कीमत 48.01 करोड़ रुपए है, और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बयान में आगे कहा गया कि, 'शुरुआती डायग्नोस्टिक टेस्टिंग से पता चला कि यह पदार्थ गांजा/मारिजुआना है।'

अधिकारियों के मुताबिक आरोपी यात्रियों ने इस स्मग्लिंग को अंजाम देकर NDPS एक्ट, 1985 की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया, और NDPS एक्ट, 1985 की धारा 20, 23 और 29 के तहत दंडनीय अपराध किए, इसलिए सभी छह आरोपी यात्रियों को 12 दिसंबर 2025 को दोपहर 13:05 बजे से 13:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उनसे बरामद संदिग्ध नशीले पदार्थ को, छिपाने वाली सामग्री और पैकेजिंग के साथ ज़ब्त कर लिया गया। यह कार्रवाई NDPS एक्ट, 1985 की धारा 43(a) के तहत की गई।

