नोएडा में यमुना पुश्ते पर बनेगी 6 लेन एलिवेटेड रोड, यह होगा रूट; 4 हजार करोड़ की आएगी लागत

नोएडा में यमुना पुश्ते पर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना को जल्द रफ्तार मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इसके निर्माण के लिए शासन और नोएडा प्राधिकरण को प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही सिंचाई विभाग से एनओसी लेने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। 

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा। हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 09:00 AM
नोएडा में यमुना पुश्ते पर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना को जल्द रफ्तार मिलने की उम्मीद है। यह एलिवेटेड रोड नोएडा में सेक्टर-94 गोलचक्कर के पास से सेक्टर-150 तक बननी है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इसके निर्माण के लिए शासन और नोएडा प्राधिकरण को प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही सिंचाई विभाग से एनओसी लेने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है।

सड़क को ग्रेटर नोएडा की ओर इसको सेक्टर-150 के पास नोएडा-ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। छह लेन की इस सड़क के निर्माण पर करीब चार हजार करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इसके बनने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाम में कमी आएगी। यह पुश्ता सिंचाई विभाग का हिस्सा है। यमुना बांध रोड के समानांतर इसको बनाया जाएगा। पुश्ते के एक तरफ हजारों की संख्या में अवैध रूप से फार्म हाउस बने हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ सेक्टर, सोसाइटी व गांव लगे हुए हैं।

इन दिनों पुश्ते पर सड़क में जगह-जगह गढ्ढे हो रखे हैं। ऐसे में यहां कोई भी निर्माण शुरू करने से पहले सिंचाई विभाग से अनुमति लेनी होगी। अब पुश्ते पर एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग आगे आया है।

लोक निर्माण विभाग ने शासन व नोएडा प्राधिकरण को प्रस्ताव देकर इसको बनाने की इच्छा जताई है। विभाग के प्रस्ताव पर शासन ने मंथन शुरू कर दिया है। इस बारे में नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके अरोड़ा ने बताया कि लोक निर्माण विभाग एलिवेटेड रोड बनाने के लिए आगे आया है। इस प्रस्ताव पर शासन को फैसला लेना है। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग से एनओसी लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।