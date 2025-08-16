Six Killed in Dargah Collapse Near Humayun Tomb Delhi Police Files Case हुमायूं के मकबरे के पास दरगाह हादसा में पुलिस ने दर्ज किया केस, जानिए किसे बनाया आरोपी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsSix Killed in Dargah Collapse Near Humayun Tomb Delhi Police Files Case

हुमायूं के मकबरे के पास दरगाह हादसा में पुलिस ने दर्ज किया केस, जानिए किसे बनाया आरोपी

दिल्ली के निजामुद्दीन में हुमायूं के मकबरे के पास दरगाह की छत-दीवार ढहने से 6 की मौत और 5 लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया। जर्जर इमारत और भारी बारिश को हादसे का कारण बताया जा रहा है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 10:58 AM
राजधानी दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के नजदीक निजामुद्दीन इलाके में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। गुरुवार दोपहर को दरगाह शरीफ पत्ते शाह में दीवार और छत ढहने से छह लोगों की जान चली गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने दर्ज किया केस

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ BNS की धारा 290 (निर्माण या मरम्मत में लापरवाही), 125 (मानव जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य), और 106 (लापरवाही से मौत का कारण बनाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि हादसे के बाद तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया और मलबे से लोगों को निकाला गया। पुलिस ने इस घटना की गहन जांच शुरू कर दी है और संबंधित नागरिक एजेंसियों को भी सूचित किया गया है ताकि वे अपनी जांच कर सकें।

क्या हुआ था हादसे में?

15 अगस्त को दोपहर करीब 3:30 बजे, निजामुद्दीन में स्थित दरगाह शरीफ पत्ते शाह में अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। यह दरगाह 16वीं सदी के हुमायूं के मकबरे की बाउंड्री वॉल से सटी हुई है, जिसे मुगल बादशाह हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम ने 1558 में बनवाया था। पुलिस के मुताबिक, दरगाह की दो कमरे, जिनमें से एक में इमाम रहते थे और दूसरा विश्राम कक्ष था, जर्जर हालत में थे। भारी बारिश के कारण छत और दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी। उस वक्त वहां 15 लोगों ने बारिश से बचने के लिए शरण ली थी।

6 लोगों की मौत

हादसे में छह लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक की पहचान 79 वर्षीय स्वरूप चंद के रूप में हुई है। पांच अन्य घायलों में मोहम्मद शमीम, आर्यन, गुड़िया, रफत परवीन और 65 वर्षीय रानी शामिल हैं। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद 12 लोगों को मलबे से निकाला गया। इनमें से नौ को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां पांच की मौत हो गई। एक व्यक्ति को एलएनजेपी अस्पताल और एक महिला को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। एलएनजेपी में भर्ती व्यक्ति की भी इलाज के दौरान मौत हो गई।