छह पत्रकारों को भारतीय और ओडिशा पत्रकारिता पुरस्कार मिलेगा
पल्लीबानी मिशन ने इस साल के भारतीय पत्रकारिता पुरस्कारों के लिए तीन प्रतिष्ठित और प्रतिभाशाली पत्रकारों को नामित किया है…
नई दिल्ली। पल्लीबानी मिशन ने इस साल के भारतीय पत्रकारिता पुरस्कारों के लिए तीन प्रतिष्ठित और प्रतिभाशाली पत्रकारों को नामित किया है। यह संगठन साहित्य, संस्कृति और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करता है। यह पुरस्कार आजतक के कार्यकारी संपादक संजीव पालीवाल, हिंदुस्तान (हिंदी) अखबार के प्रबंध संपादक प्रताप सोमवंशी और द लल्लनटॉप के संस्थापक संपादक सौरभ द्विवेदी को दिया जाएगा।
इसी तरह ओडिशा पत्रकारिता पुरस्कारों के आठवें संस्करण से आर्गस न्यूज डिजिटल संपादक संग्राम केशरी सदांगी, द हिंदू के विशेष संवाददाता सत्य सुंदर बारिक और संबलपुर के जिला संवाददाता रत्नाकर भोई को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह छह सितंबर को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा।
पल्लीबानी मिशन के अध्यक्ष रामचंद्र नाथ ने बताया कि पुरस्कार समारोह में मुख्यातिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पतंजलि आयुर्वेद और योग पीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव विशेष अतिथि और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की संपादक सांत्वना भट्टाचार्य मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे।