Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsSix held for Rs 36 lakh robbery in Delhi car iPhones purchased with proceeds seized
दिल्ली में 36 लाख की लूट का खुलासा, नकदी सहित कार और आईफोन बरामद; 6 गिरफ्तार

दिल्ली में 36 लाख की लूट का खुलासा, नकदी सहित कार और आईफोन बरामद; 6 गिरफ्तार

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने मुकुंदपुर फ्लाईओवर के पास हुई 36 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि लूटी गई रकम में से 10 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, लूट की रकम से खरीदी गई एक गाड़ी और दो आईफोन बरामद किए गए हैं।

Dec 08, 2025 08:16 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने मुकुंदपुर फ्लाईओवर के पास हुई 36 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि लूटी गई रकम में से 10 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, लूट की रकम से खरीदी गई एक गाड़ी और दो आईफोन बरामद किए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के डीसीपी भीष्म सिंह ने एक बयान में कहा कि उत्तर-पश्चिम जिले की कई टीमों ने इरफन (32), नितेश (35), अमन (21), मनीष उर्फ डॉन (19), प्रिंस उर्फ आवारा (19) और अरशद (23) को गिरफ्तार किया है। इन सभी 6 लोगों का आपराधिक इतिहास है। ये पहले हत्या, आर्म्स एक्ट, स्नैचिंग और वाहन चोरी से जुड़े मामलों में शामिल रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, 28 नवंबर की शाम लगभग 7:45 बजे जब रोशन लाल रोहिणी स्थित अपने नियोक्ता को डिलीवरी के लिए स्कूटर पर 36 लाख रुपए लेकर जा रहे थे। उसी दौरान मुकुंदपुर फ्लाईओवर के पास दो मोटरसाइकिलों ने उन्हें रोक लिया। पिछली सीट पर बैठे बदमाशों ने कथित तौर पर उनके स्कूटर को धक्का दिया, जिससे वह सड़क पर गिर गए। इसके बाद एक हमलावर ने उनके बाएं हाथ पर कई बार चाकू से वार किया।

डीसीपी ने कहा कि आगे हमले के डर से लाल मौके से भाग गए। उसके बाद हमलावर नकदी का बैग और उनका स्कूटर लेकर भाग गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि टीमों ने गांधी नगर-रोहिणी मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और मुकुंदपुर फ्लाईओवर के आसपास के फुटेज की भी जांच की।

खुफिया सूचनाओं के आधार पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी के दौरान चार संदिग्धों अमन, मनीष, प्रिंस और अरशद को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने खुलासा किया कि लूट की योजना तब बनाई गई जब गांधी नगर में ड्राइवर के रूप में काम करने वाले नितेश ने देखा कि शिकायतकर्ता नियमित रूप से बड़ी मात्रा में नकदी ले जाता है। उसने यह जानकारी इरफान को दी। उसने फिर ग्रुप के बाकी लोगों को इकट्ठा किया।

डीसीपी ने कहा कि सबने साथ मिलकर नकदी ले जाने वाले रास्ते की टोह ली। 28 नवंबर की शाम को जब उन्हें सूचना मिली कि बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है तो सभी फ्लाईओवर के पास तैनात हो गए। जैसे ही पीड़ित वहां पहुंचा उन्होंने उसे रोक लिया। उसे स्कूटर से धक्का दे दिया और लूट को अंजाम दिया। फिर अलग-अलग दिशाओं में भाग गए।

अधिकारी ने आगे बताया कि इस खुलासे के बाद पुलिस टीमों ने आगे छापेमारी की और इरफान और नितेश को उनके ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने चोरी की रकम को जल्दी से खर्च करना शुरू कर दिया था। लूटी गई रकम से उन्होंने एक स्विफ्ट डिजायर कार और दो आईफोन खरीदे। छापेमारी के दौरान ये सामान, 10.4 लाख रुपए की नकदी, शिकायतकर्ता का स्कूटर और लूट में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।

उन्होंने कहा कि कुल बरामद नकदी में से अमन से 1.4 लाख रुपए, इरफान से 2 लाख रुपए और स्विफ्ट डिजायर, नितेश से 1 लाख रुपए और मनीष और प्रिंस से 6 लाख रुपए और दो आईफोन बरामद किए गए।

पुलिस ने कहा कि गिरोह के ज्यादातर सदस्यों की उम्र 20 साल के आसपास है। जल्दी पैसा कमाने के लिए इस काम में लगे थे। इनमें से कम से कम तीन पर पहले से ही हत्या, वाहन चोरी, स्नैचिंग या आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में इसी तरह की घटनाओं में आरोपियों की संभावित संलिप्तता की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है। साथ ही, चोरी की गई शेष नकदी की बरामदगी और खर्च की गई रकम का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।