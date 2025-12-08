दिल्ली में 36 लाख की लूट का खुलासा, नकदी सहित कार और आईफोन बरामद; 6 गिरफ्तार

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने मुकुंदपुर फ्लाईओवर के पास हुई 36 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि लूटी गई रकम में से 10 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, लूट की रकम से खरीदी गई एक गाड़ी और दो आईफोन बरामद किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने मुकुंदपुर फ्लाईओवर के पास हुई 36 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि लूटी गई रकम में से 10 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, लूट की रकम से खरीदी गई एक गाड़ी और दो आईफोन बरामद किए गए हैं।

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के डीसीपी भीष्म सिंह ने एक बयान में कहा कि उत्तर-पश्चिम जिले की कई टीमों ने इरफन (32), नितेश (35), अमन (21), मनीष उर्फ डॉन (19), प्रिंस उर्फ आवारा (19) और अरशद (23) को गिरफ्तार किया है। इन सभी 6 लोगों का आपराधिक इतिहास है। ये पहले हत्या, आर्म्स एक्ट, स्नैचिंग और वाहन चोरी से जुड़े मामलों में शामिल रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, 28 नवंबर की शाम लगभग 7:45 बजे जब रोशन लाल रोहिणी स्थित अपने नियोक्ता को डिलीवरी के लिए स्कूटर पर 36 लाख रुपए लेकर जा रहे थे। उसी दौरान मुकुंदपुर फ्लाईओवर के पास दो मोटरसाइकिलों ने उन्हें रोक लिया। पिछली सीट पर बैठे बदमाशों ने कथित तौर पर उनके स्कूटर को धक्का दिया, जिससे वह सड़क पर गिर गए। इसके बाद एक हमलावर ने उनके बाएं हाथ पर कई बार चाकू से वार किया।

डीसीपी ने कहा कि आगे हमले के डर से लाल मौके से भाग गए। उसके बाद हमलावर नकदी का बैग और उनका स्कूटर लेकर भाग गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि टीमों ने गांधी नगर-रोहिणी मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और मुकुंदपुर फ्लाईओवर के आसपास के फुटेज की भी जांच की।

खुफिया सूचनाओं के आधार पर संभावित ठिकानों पर छापेमारी के दौरान चार संदिग्धों अमन, मनीष, प्रिंस और अरशद को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने खुलासा किया कि लूट की योजना तब बनाई गई जब गांधी नगर में ड्राइवर के रूप में काम करने वाले नितेश ने देखा कि शिकायतकर्ता नियमित रूप से बड़ी मात्रा में नकदी ले जाता है। उसने यह जानकारी इरफान को दी। उसने फिर ग्रुप के बाकी लोगों को इकट्ठा किया।

डीसीपी ने कहा कि सबने साथ मिलकर नकदी ले जाने वाले रास्ते की टोह ली। 28 नवंबर की शाम को जब उन्हें सूचना मिली कि बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है तो सभी फ्लाईओवर के पास तैनात हो गए। जैसे ही पीड़ित वहां पहुंचा उन्होंने उसे रोक लिया। उसे स्कूटर से धक्का दे दिया और लूट को अंजाम दिया। फिर अलग-अलग दिशाओं में भाग गए।

अधिकारी ने आगे बताया कि इस खुलासे के बाद पुलिस टीमों ने आगे छापेमारी की और इरफान और नितेश को उनके ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने चोरी की रकम को जल्दी से खर्च करना शुरू कर दिया था। लूटी गई रकम से उन्होंने एक स्विफ्ट डिजायर कार और दो आईफोन खरीदे। छापेमारी के दौरान ये सामान, 10.4 लाख रुपए की नकदी, शिकायतकर्ता का स्कूटर और लूट में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।

उन्होंने कहा कि कुल बरामद नकदी में से अमन से 1.4 लाख रुपए, इरफान से 2 लाख रुपए और स्विफ्ट डिजायर, नितेश से 1 लाख रुपए और मनीष और प्रिंस से 6 लाख रुपए और दो आईफोन बरामद किए गए।