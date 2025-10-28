Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsSix criminals arrested and five injured in a shootout between thieves and police in Ghaziabad.
गाजियाबाद में ऑटो गैंग और पुलिस में हुई मुठभेड़; 6 बदमाश गिरफ्तार, 5 के पैर में लगी गोली

गाजियाबाद में ऑटो गैंग और पुलिस में हुई मुठभेड़; 6 बदमाश गिरफ्तार, 5 के पैर में लगी गोली

संक्षेप: पुलिस ने बताया, 4 बदमाश ऑटो गैंग के सदस्य थे, जो कि गिरोह बनाकर ऑटो में सवारियों को बातों में उलझा कर उनका सामान चुरा लेते थे। वहीं दो बदमाश लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे।

Tue, 28 Oct 2025 10:05 AMRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबाद, संजीव वर्मा
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद पुलिस ने अलग-अलग दो मुठभेड़ में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 गोली लगने से घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया, 4 बदमाश ऑटो गैंग के सदस्य थे, जो कि गिरोह बनाकर ऑटो में सवारियों को बातों में उलझा कर उनका सामान चुरा लेते थे। वहीं दो बदमाश लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से नकदी, जेवर और ऑटो बरामद किया है।

ऑटो गैंग और पुलिस के बीच हुई ठाएं-ठाएं

एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया कि मंगलवार तड़के सिहानी गेट थाना पुलिस टीम डीपीएस कट हमदर्द ग्राउंड के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक ऑटो में सवार चार संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपियों ने ऑटो नहीं रोका और तेज रफ्तार में बैरियर से टकरा गए। घटना में दो उपनिरीक्षक घायल हो गए। आरोपियों ने ऑटो को डीपीएस फाटक की ओर मोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने घेराबंदी की तो खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की।

4 बदमाशों के पैर में लगी गोली

मुठभेड़ के दौरान चारों बदमाशों के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नफीस उर्फ पप्पन, आमिर, रिहान और शुऐब के रूप में हुई है, जो सभी लोनी क्षेत्र के टोली मोहल्ला के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से चार देशी तमंचे, चार जिंदा कारतूस, चार खोखा कारतूस, पीली धातु के कुंडल और अंगूठी, सफेद धातु की पाजेब और 59 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा वारदात में प्रयुक्त ऑटो भी जब्त कर लिया गया है।

ऑटो गैंग ऐसे बनाती थी लोगों को निशाना

पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने कबूल किया कि वे सवारी बनकर ऑटो में बैठे साथियों की मदद से अकेली यात्रियों को निशाना बनाते थे। ये लोग सवारी को ऑटो में बैठाकर कभी कोरोना चेकिंग तो कभी इनकम टैक्स जांच का बहाना बनाते थे और जांच के नाम पर सवारी के गहने, रुपए और मोबाइल आदि थैले में रखवा लेते थे और बाद में सवारी को बीच रास्ते में उतारकर थैला बदलकर भाग जाते थे।

देर रात वेव सिटी में हुई मुठभेड़

दूसरी मुठभेड़ में वेव सिटी पुलिस ने सोमवार देर रात दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा पुलिस की घेराबंदी में दबोच लिया गया। पुलिस ने मौके से दो तमंचे, कारतूस, एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक कटर और दो बोरे में भरा चोरी का बिजली का तार बरामद किया है। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि वेव सिटी पुलिस टीम दूधिया पीपल से भूड़गढ़ी जाने वाले रास्ते पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय भागने का प्रयास किया।

इस दौरान उनकी बाइक फिसल गई और दोनों बदमाश खेतों की ओर भागने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बाद में पुलिस ने घायल सहित दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

पकड़े गए दोनों बदमाशों की डिटेल

पकड़े गए बदमाशों की पहचान अनुज उर्फ खम्भा उर्फ खब्बा पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम सेतुकुआ थाना खरखौदा जिला मेरठ तथा रफीक अहमद पुत्र अख्तर अली निवासी सराय धारी थाना कोतवाली नगर जिला बुलंदशहर के रूप में हुई है। घायल अनुज को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में जगह-जगह मोटरसाइकिल और स्कूटी बदलकर बिजली के तार और अन्य सामान की चोरी करते थे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Ghaziabad
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।