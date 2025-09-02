situation worsened due to rain in gurugram yamuna river near all time high mark in delhi गुरुग्राम में भारी बारिश से बिगड़े हालात, दिल्ली में ऑल टाइम हाई के करीब यमुना; बड़े अपडेट, Ncr Hindi News - Hindustan
situation worsened due to rain in gurugram yamuna river near all time high mark in delhi

गुरुग्राम में भारी बारिश से बिगड़े हालात, दिल्ली में ऑल टाइम हाई के करीब यमुना; बड़े अपडेट

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थितियां देखी गईं। गुरुग्राम में दो दिन से जारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है।

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीTue, 2 Sep 2025 11:44 PM
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में निम्न से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। इससे कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थितियां देखी गईं। शाम को दिल्ली-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम देखा गया। इससे वाहन रेंगते नजर आए। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में दो दिन से जारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए। मंगलवार को भी कई इलाकों में पानी भरा रहा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है।

ऑल टाइम हाई के करीब यमुना, हाई अलर्ट

‘इंडिया टुडे’ की रिपोर्ट के मुताबिक, यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार रात को खतरनाक रूप से अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया। बताया जाता है कि दिल्ली में यमुना का जल स्तर 208.36 मीटर तक पहुंच गया जो 13 जुलाई 2023 को दर्ज किए गए ऐतिहासिक ऑल टाइम हाई 208.66 मीटर से केवल 0.30 मीटर नीचे है। पीटीआई के मुताबिक, हरियाणा से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में अधिकारी ‘हाई अलर्ट’ पर हैं।

जारी रहेगी बारिश

मौसम विभाग ने दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग की मानें तो 6 सितंबर तक दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। मंगलवार शाम 5.30 बजे तक दिल्ली के नजफगढ़ में 26 मिमी, रिज एरिया में 20.6 मिमी और सफदरजंग में 16 मिमी बारिश दर्ज की गई।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में कल स्कूल बंद

इस बीच लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 3 सितंबर को स्कूल बंद रहेंगे। छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। गौतमबुद्धनगर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने जिले के नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में एक दिन अवकाश घोषित किया है। कुछ संस्थान शैक्षणिक नुकसान से बचने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर सकते हैं।

यमुना का रुख देख लोगों ने छोड़ा घर

दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना का पानी निचले इलाकों और कॉलोनियों में पहुंचना शुरू हो गया है। यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने बाढ़ संभावित निचले इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि मयूर विहार खादर क्षेत्र समेत नदी के किनारे वाले कई इलाकों से लोगों ने घर छोड़ दिया है।

फ्लड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू

यमुना का रौद्र रूप देखकर दिल्ली सरकार ने फ्लड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली के कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है। नागरिकों को बचाने के लिए 58 नावें और 675 लाइफ सेवर जैकेट मुहैया कराए गए हैं। पानी निकालने के लिए 82 पंप लगाए गए हैं। सरकार के बाढ़ तैयारी अधिकारी, इंजीनियर और जमीनी कर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात हैं।

जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि सरकार युद्धस्तर पर काम कर रही है। बैराज से लेकर पंपिंग स्टेशन तक, हर व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बाढ़ के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण और मध्य दिल्ली के जिलाधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। क्विक रिएक्शन टीम पूरी तरह तैयार हैं। नजफगढ़ बेसिन पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

गुरुग्राम में बारिश से हालात बिगड़े

इस बीच गुरुग्राम में दो दिन में हुई 148 एमएम बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मंगलवार को भी कई इलाकों में पानी भरा देखा गया। सदर बाजार में एक दुकान की छत गिर गई। पानी भरने की वजह से महावीर चौक के अंडपास को बंद कर दिया गया। बादशाहपुर क्षेत्र में चार मकान खाली करा लिए गए। वहीं मारुति कुंज में एक मकान की दीवार में दरार आ गई है।

गौतमबुद्धनगर के कई गांवों में बाढ़ का पानी

यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, गौतमबुद्धनगर के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गौतमबुद्धनगर से सटे गांव याकूबपुर छपरौली मंगरौली, वाजिदपुर में यमुना की बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ से प्रभावित गांव के स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

खबर अपडेट हो रही है।