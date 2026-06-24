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'राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी SIT फर्जी है', केजरीवाल बोले- FIR नहीं, फिर…

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मामले की जांच के लिए गठित SIT को फर्जी बता दिया है। उन्होंने कहा- चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनाई गई SIT के पास कोई पावर नहीं हैं। बिना एफआईआर दर्ज हुए एसआईटी के गठन पर भी सवाल उठाए हैं।

'राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी SIT फर्जी है', केजरीवाल बोले- FIR नहीं, फिर…

राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला लगातार गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मामले की जांच के लिए गठित SIT को फर्जी बता दिया है। उन्होंने कहा- चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनाई गई SIT के पास कोई पावर नहीं हैं। बिना एफआईआर दर्ज हुए एसआईटी के गठन पर भी सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही कथित घोटाला को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा- आज हर हिंदू पूछना चाह रहा है, ये मामला अब तक ईडी-सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा गया?

कानून की किस धारा के तहत बनाई गई SIT? केजरीवाल

केजरीवाल ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए इस तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा- "अयोध्या मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच करने के लिए एक एसआईटी बनाई गई है। इसकी कोई पावर नहीं है। कानून के अंदर बिना एफआईआर के कोई एसआईटी बन ही नहीं सकती है।" उन्होंने आगे कहा- “मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों ने इसे किस कानून की किस धारा के तहत बनाई है? इस एसआईटी के पास कोई पावर नहीं है। न तो यह किसी को समन कर सकती है। न किसी को गिरफ्तार कर सकती है। न किसी पर रेड डाल सकती है।”

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'SIT केवल लीपापोती और रफा-दफा करने के लिए बनी'- केजरीवाल

पूर्व सीएम ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा- "ये एसआईटी केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा-दफा करने के लिए और बड़े-बड़े लोगों को बचाने के लिए बनाई है।" इसके बाद राम मंदिर की जांच से जुड़ी एक और एसआईटी का जिक्र करते हुए कहा- "2021 में भी इन लोगों ने एसआईटी बनाई थी। उस समय ये मामला उठा था कि अयोध्या के अंदर बड़े-बड़े नेताओं और लोगों ने जमीन खरीदकर घोटाला किया है। उस टाइम भी एसआईटी बनी थी, कोई एफआईआर नहीं हुई थी। आज तक उसका कोई अता-पता नहीं है।" केजरीवाल ने अपनी बात को वर्तमान में बनाई गई एसआईटी से जोड़ते हुए कहा- इसे भी आप थोड़े दिन में भूल जाएंगे।

ये मामला ED-CBI को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है? केजरीवाल

केजरीवाल का कहना है कि छोटे-छोटे आम कर्मचारियों को पकड़कर एसआईटी पूछताछ कर रही है। अगर इतने सालों से चोरी हो रही थी, तो ये छोटे-छोटे कर्मचारी बिना किसी बड़े आदमी की सहमति के नहीं कर रहे होंगे। जरूर चढ़ावे की चोरी ऊपर तक जाती होगी। तो बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटों की जांच चल रही है। अगर इन लोगों की वाकई में मनसा असली चोरों को पकड़ने की है, तो ये मामला सीबीआई-ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है। आज हर हिंदू पूछना चाह रहा है- ये मामला अब तक ईडी-सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा गया, अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है?

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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