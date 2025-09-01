Sirsa to Kherli Tiraha road will be four lane in Greater Noida, 250 villages will get convenience ग्रेटर नोएडा में सिरसा से खेरली तिराहे तक 4 लेन की होगी सड़क, 250 गांवों को होगी सहूलियत, Ncr Hindi News - Hindustan
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गोलचक्कर से खेरली तिराहे के बीच की सड़क को चार लेन किया जाएगा। सूरजपुर, परी चौक और कासना होते हुए खेरली तिराहे पर दनकौर-सिकंद्राबाद रोड को जोड़ने वाली यह सड़क सिरसा गोलचक्कर से आगे अभी दो लेन ही है। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाMon, 1 Sep 2025 07:35 AM
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गोलचक्कर से खेरली तिराहे के बीच की सड़क को चार लेन किया जाएगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) ने इससे संबंधित जांच रिपोर्ट ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को सौंप दी है। प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, 7.2 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा करने और पहले से बनी सड़क के सुदृढ़ीकरण पर 100 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। परियोजना विभाग इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से डिवाइडर भी बनाया जाएगा। परियोजना के रास्ते में आ रहे 741 पेड़ और 558 बिजली के पोल शिफ्ट किए जाएंगे। इस सड़क के 4 लेन बनने से करीब 250 गांवों के लोगों को सहूलियत मिलेगी।

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर, परी चौक और कासना होते हुए खेरली तिराहे पर दनकौर- सिकंद्राबाद रोड को जोड़ने वाली यह सड़क सिरसा गोलचक्कर से आगे अभी दो लेन ही है। इस मार्ग से बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंद्राबाद, ककोड़, झाझर आदि प्रमुख कस्बों के अलावा आसपास के लगभग 250 गांवों के लोगों का आना-जाना है। यहां ट्रैफिक का दबाव होने से जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार लंबे जाम से जूझना पड़ता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगले कुछ महीने में हवाई जहाज की उड़ान शुरू होने के बाद ट्रैफिक का दबाव और अधिक बढ़ जाएगा। इसको देखते हुए प्राधिकरण ने सिरसा गोलचक्कर से खेरली तिराहा तक 7.2 किलो मीटर लंबी सड़क को चौड़ा करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है।

प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह ने बताया कि सीआरआरआई ने सड़क चौड़ीकरण के संबंध में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सीआरआरआई ने दो लेन की सड़क को चार लेन करने और डिवाइडर बनाने का सुझाव दिया है।

इन स्थानों पर रहने वालों को फायदा होगा

सड़क के चार लेन हो जाने से दनकौर, बिलासपुर, मंडीश्याम नगर और गिरधरपुर सहित आसपास के गांवों के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हर रोज बड़ी संख्या में लोग काम के सिलसिले में ग्रेटर नोएडा आते हैं।

चालकों को आसानी होगी

ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क अभी ग्रेटर नोएडा के सिरसा गोलचक्कर तक बनी है। खेरली तक सड़क के चार लेन हो जाने से इस मार्ग से आने वाले वाहन चालकों को भी आसानी होगी। बिना किसी जाम में फंसे दनकौर, बिलासपुर के साथ खुर्जा, सिकंद्राबाद और बुलंदशहर की तरफ जा सकेंगे।

एके सिंह, महाप्रबंधक परियोजना, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए सिरसा से खेरली तिराहे तक की सड़क को चौड़ा किया जाएगा। आरआरआई ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सभी औपचारिकताएं पूरी कर जल्द काम शुरू कराने का प्रयास है।''