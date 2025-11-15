Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsSirsa to Kherli road widening plan changed in Greater Noida, UP several towns and 250 villages to get benefit
सिरसा टू खेरली सड़क चौड़ीकरण के प्लान में बदलाव, UP के कई कस्बों व 250 गांवों को मिलेगा लाभ

सिरसा टू खेरली सड़क चौड़ीकरण के प्लान में बदलाव, UP के कई कस्बों व 250 गांवों को मिलेगा लाभ

संक्षेप: Sirsa to Kherli Road : ग्रेटर नोएडा के सिरसा गोलचक्कर से खेरली तिराहे तक सड़क को 7.5 मीटर से बढ़ाकर 10.5 मीटर चौड़ा किया जाएगा। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर डिवाइडर बनेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इसके लिए जल्द टेंडर जारी करेगा। नए साल में काम शुरू होने की उम्मीद है।

Sat, 15 Nov 2025 01:13 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गोलचक्कर से खेरली तिराहे तक सड़क को 7.5 मीटर से बढ़ाकर 10.5 मीटर चौड़ा किया जाएगा। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर डिवाइडर बनेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इसके लिए जल्द टेंडर जारी करेगा। नए साल में काम शुरू होने की उम्मीद है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिरसा गोलचक्कर से खेरली तिराहा तक 7.2 किलोमीटर लंबी सड़क को चार लेन करने की तैयारी थी, लेकिन परियोजना के रास्ते में 741 पेड़ और 558 बिजली के खंभे आ रहे थे। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) से इसकी जांच कराई गई। ऐसे में योजना में बदलाव करना पड़ा। नई योजना के तहत वर्तमान में 7.5 मीटर चौड़ी (दो लेन) सड़क को 10.5 मीटर किया जाएगा। पहले डिवाइडर बनाने की तैयारी थी, लेकिन अब भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ही डिवाइडर बनाया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक दोनों तरफ सड़क की चौड़ाई लगभग 1.5 मीटर बढ़ जाएगी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर, परी चौक और कासना होते हुए खेरली तिराहा पर दनकौर-सिकंद्राबाद मार्ग को जोड़ने वाली यह सड़क सिरसा गोलचक्कर से आगे दो लेन की है।

इस रास्ते से बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंद्राबाद, ककोड़, झाझर आदि प्रमुख कस्बों के अलावा आसपास के लगभग 250 गांवों के लोग आवाजाही करते हैं। ट्रैफिक का दबाव होने की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद ट्रैफिक का दबाव और अधिक बढ़ जाएगा। ऐसे में सुगम आवागमन के लिए प्राधिकरण ने सिरसा गोलचक्कर से खेरली तिराहा तक सड़क को चौड़ा करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस काम पर 31 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है।

130 मीटर चौड़ी सड़क पर भी आवागमन सुगम होगा

ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क अभी ग्रेटर नोएडा के सिरसा गोलचक्कर तक बनी है। खेरली तक सड़क को चौड़ा किए जाने से इस मार्ग से आने वाले वाहन चालकों को भी आसानी होगी। बिना किसी जाम में फंसे दनकौर, बिलासपुर के साथ खुर्जा, सिकंद्राबाद और बुलंदशहर की तरफ जा सकेंगे।

सुमित यादव, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''सिरसा से खेरली तिराहा तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। सीआरआरआई ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। प्रक्रिया पूरी कर जल्द काम शुरू कराया जाएगा।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Greater Noida News Greater Noida Authority Up News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।