'सर, ये मीम्स बंद नहीं होने चाहिए', अपनी फोटो के साथ लोगों के उठाए मजेदार मुद्दों पर बोले राघव चड्ढा
एक यूजर ने तो राघव चड्ढा पर बन रहे मीम्स की संख्या को देखते हुए उन्हें मीम्स मिनिस्टर की उपाधि दे दी। एक अन्य यूजर ने उन्हें संसद में केले का मुद्दा उठाते और यह कहते दिखाया कि, 'केला हम छिलके के बिना खाते हैं तो छिलके का पैसे क्यों दें।'
आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा बीते कई महीनों से सड़क से लेकर संसद तक आम लोगों से जुड़े जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं, और इसी वजह से वे युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गए हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी इसी खासियत की वजह से अब सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर बहुत से मीम्स बनने लगे हैं, जिनमें से ज्यादातर मीम्स रोजमर्रा की जिंदगी और ग्राहकों से जुड़ी चिंताओं पर आधारित होते हैं। वहीं कुछ में उन्हें लोगों की अजीबोगरीब मांगों को संसद में उठाते हुए दिखाया जाता है। हालांकि चड्ढा को भी अपने ऊपर बने इन मीम्स से बिल्कुल बुरा नहीं लगता और वे खुद भी इन मीम्स का काफी मजा उठाते हैं। इसी बीच शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुद की एक फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स से कहा कि 'मीम्स बहुत पसंद आ रहे हैं, आप लोग सच में बहुत क्रिएटिव हो... इन्हें भेजते रहो।'
चड्ढा ने अपनी जो तस्वीर शेयर की, उसमें वह राज्यसभा में बोलते हुए दिख रहे थे, आगे उन्होंने इस फोटो के साथ एक मजेदार कैप्शन लिखते हुए लोगों से कहा कि 'सर, ये मीम्स बंद नहीं होने चाहिए...'। इस तरह उन्होंने खुद भी अपनी तस्वीर से एक शानदार मीम बना दिया, जिसका मतलब यह था कि वह राज्यसभा के सभापति से गुजारिश कर रहे हैं कि ये मीम्स चलते रहने चाहिए।
इंटरनेट पर आ गई जोक्स की बाढ़
राघव चड्ढा की इस पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी एक से बढ़कर एक मजेदार कमेंट्स करते हुए उनकी शुरू की इस मीम को आगे बढ़ाया। एक मीम में उन्हें नारियल पानी की कीमत पर सवाल उठाते हुए दिखाया गया, जिसमें वह कहते दिख रहे हैं, 'सर, जब पैसे नारियल पानी के हैं, तो हम पूरे नारियल के पैसे क्यों दें?'
किसी ने की चार रविवार की मांग, कोई बोलो कॉमेडी फिल्में बनवाएं
इसी तरह के एक और मीम में उन्हें मजाकिया तौर पर हफ्ते में चार रविवार की मांग करते हुए दिखाया गया। एक अन्य मीम में उन्हें राज्यसभा में इस बात की शिकायत करते हुए दिखाया गया कि 'स्पीकर सर, अब गोलमाल, हेरा फेरी, धमाल जैसी फिल्में नहीं बन रहीं'। इसके जरिए उन्हें भारतीय सिनेमा में हल्की-फुल्की कॉमेडी फिल्मों की वापसी की मांग करते हुए दिखाया गया। एक अन्य यूजर ने मीम में उन्हें यह मुद्दा उठाते हुए दिखाया कि ‘सर ये मीम्स बनाने वालों के लिए भी अगर थोड़ी साइड इनकम का आयोजन किया जाए तो उनकी क्रिएटिविटी की कीमत होगी।’
‘केला खाते हैं तो छिलके का पैसा क्यों दें’
एक यूजर ने तो राघव चड्ढा पर बन रहे मीम्स की संख्या को देखते हुए उन्हें मीम्स मिनिस्टर की उपाधि दे दी। एक अन्य यूजर ने उन्हें संसद में केले का मुद्दा उठाते हुए दिखाया, जिसमें वो कहते हैं, 'केला हम छिलके के बिना खाते हैं तो छिलके का पैसे क्यों दें।' एक अन्य मीम में उन्हें यही सवाल अंडे को लेकर पूछते हुए भी दिखाया गया।
वर्तमान सत्र में जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठाए
बता दें कि राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान रोजमर्रा के कई मुद्दों को सक्रिय रूप से उठा रहे हैं। उनके ज्यादातर मुद्दे आम उपभोक्ताओं के हितों और उनकी चिंताओं पर केंद्रित रहते हैं। बीते दिनों के दौरान वे 30 दिन की बजाय 28 दिन के मोबाइल रिचार्ज, रिचार्ज ना करवाने पर मैसेज व कॉल की इनकमिंग सुविधा बंद होने, रात 12 बजे बचा हुआ मोबाइल डेटा कैरी फॉर्वर्ड होने की बजाय खत्म होने, बड़े शहरों में बिगड़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या, राइट टू रिकॉल, सैनेटरी नैपकिन को पेपर में लपेटकर देने, 10 मिनट की डिलीवरी वाले मामलों में वर्कर्स को होने वाले खतरों, पैकेटबंद खाने-पीने की चीज़ों में मौजूद सामग्री जैसे तमाम लोगों से जुड़े मुद्दे उठा चुके हैं।
11 मार्च को उन्होंने प्रीपेड रिचार्ज नियमों को लेकर टेलीकॉम ऑपरेटरों की आलोचना की थी और सवाल उठाया था कि जब रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो इनकमिंग कॉल और SMS सेवाएं क्यों बंद कर दी जाती हैं। उन्होंने कहा, 'अगर रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो आउटगोइंग कॉल बंद करना तो समझ में आता है। लेकिन इनकमिंग कॉल भी क्यों बंद कर दी जाती हैं? एक बार वैलिडिटी खत्म हो जाने पर, लोगों से संपर्क नहीं हो पाता, और बैंक OTP जैसे जरूरी मैसेज भी नहीं आ पाते।' उन्होंने यह भी बताया कि भारत के 125 करोड़ मोबाइल ग्राहकों में से लगभग 90% प्रीपेड यूजर हैं।
23 मार्च को उन्होंने टेलीकॉम से जुड़ी प्रथाओं पर फिर से बात की, और इस्तेमाल न हुए रोजाना के डेटा के खत्म हो जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, 'आपको 2GB डेटा के लिए बिल किया जाता है। आप 1.5GB इस्तेमाल करते हैं, तो बचा हुआ 0.5GB डेटा दिन खत्म होते ही गायब हो जाता है। कोई रिफ़ंड नहीं। कोई रोलओवर नहीं। बस खत्म। यह कोई गलती से नहीं होता, बल्कि यह एक नीति है।' उन्होंने कंपनियों से आग्रह किया कि वे डेटा रोलओवर की सुविधा शुरू करें और यूज़र्स को अपने बचे हुए डेटा को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करने की अनुमति दें।
इस हफ्ते की शुरुआत में, उन्होंने बिगड़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को उठाया, और कहा कि 'ट्रैफिक ने हमारे मेट्रो शहरों को विशाल पार्किंग लॉट में बदल दिया है, जिनमें लोग अंदर ही फंसकर रह गए हैं।' 24 मार्च को, चड्ढा ने अपना ध्यान पैकेटबंद खाने-पीने की चीजों की ओर मोड़ा था। उन्होंने बताया कि कई चीजों की पैकेजिंग पर ताजे फलों की तस्वीरें बनी होती हैं, जबकि पीछे की तरफ छोटे अक्षरों में यह डिस्क्लेमर (चेतावनी) लिखा होता है कि तस्वीरें सिर्फ़ मार्केटिंग के मकसद से हैं। आगे उन्होंने कहा, 'क्या आपको लगता है कि आप फलों का जूस पी रहे हैं? तो फिर से सोचिए।' उन्होंने ऐसी चीजों को शुगर सिरप बताया, जो सेहतमंद ड्रिंक्स के रूप में पेश की जाती हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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