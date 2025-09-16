sir of voter lists likely to begin in delhi दिल्ली में भी SIR पर तैयारी; अधिकारियों को को दी जा रही ट्रेनिंग, क्या संकेत?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newssir of voter lists likely to begin in delhi

दिल्ली में भी SIR पर तैयारी; अधिकारियों को को दी जा रही ट्रेनिंग, क्या संकेत?

दिल्ली में भी एसआईआर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक अधिकारी की मानें तो दिल्ली निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के संभावित शुरुआत के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।  

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 12:34 AM
बिहार के बाद दिल्ली में भी एसआईआर के मसले पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दिल्ली निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के संभावित शुरुआत के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि एसआईआर के अभ्यास के लिए तैयारियां चल रही हैं। अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इतना ही नहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय में खाली पदों को भरा जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण अभियान से अगले चुनावों से पहले मतदाता सूची में अधिक सटीकता की उम्मीद है।

अधिकारी ने बताया कि इस पहल से पारदर्शिता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अभी तक इस बारे में आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। हालांकि सूत्रों ने संकेत दिया है कि इस प्रक्रिया के लिए जमीनी काम अगले चरण में पहुंच चुका है।

यह संकेत ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह यह मानता है कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकार होने के नाते बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया में कानून का पालन कर रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार पर हमारा फैसला पूरे भारत में एसआईआर के लिए लागू होगा।

अदालत ने यह भी कहा कि न्यायालय निर्वाचन आयोग को एसआईआर प्रक्रिया करने से नहीं रोक सकता है। हालांकि यह भी कहा कि हमें बिहार में एसआईआर के किसी भी चरण में चुनाव आयोग की ओर से अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता मिलती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। सनद रहे निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में SIR कवायद की घोषणा की है।