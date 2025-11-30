Hindustan Hindi News
नोएडा-ग्रेनो निवासी दें ध्यान! SIR के लिए 2 दिन लगेंगे 500 से अधिक स्पेशल कैंप

संक्षेप:

गौतम बुद्ध नगर जिले में SIR का महा अभियान चलाया जा रहा है। DM मेधा रूपम ने बताया है कि 1 दिसंबर सोमवार और 2 दिसंबर मंगलवार को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में लोग SIR की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

Sun, 30 Nov 2025 08:05 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
गौतम बुद्ध नगर जिले में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) का महा अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को छुट्टी के दिन भी SIR के महा अभियान में जिले में 18 सौ से अधिक मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में वोटर उमड़े। लोगों की ओर से एसआईआर के फार्म भरे गए। लोगों ने SIR के साथ ही फार्म-6 और फार्म-8 भी भरे। वहीं जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ऑडिटोरियम में SIR के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की और बताया कि 1 दिसंबर सोमवार और 2 दिसंबर मंगलवार को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में लोग एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

