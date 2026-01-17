Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में डेढ़ लाख वोटर्स के कटे नाम; जारी होंगे नोटिस, ऐसा क्यों?

संक्षेप:

गाजियाबाद में मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए किए जा रहे विशेष सर्वे में करीब डेढ़ लाख मतदाताओं के नाम कट गए हैं। लोनी और साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। इनको अब नोटिस जारी किया जा रहा है।

Jan 17, 2026 01:51 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जिले में डेढ़ लाख मतदाताओं का 2003 की सूची से लिंक नहीं मिला है। अब ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसआईआर के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची का मिलान किया गया। इस प्रक्रिया में कई ऐसे मतदाता सामने आए, जिनका लिंक 2003 की सूची से नहीं मिल सका।

लोनी एसेंबली सीट पर क्या स्थिति?

लोनी विधानसभा क्षेत्र में यह स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। यहां कुल 5.3 लाख मतदाताओं में से करीब 50,103 मतदाताओं का नाम 2003 की सूची से लिंक नहीं हो पाया, जिसके चलते उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में कुल 10 लाख मतदाताओं में से लगभग पांच फीसदी (52,171) मतदाता इस श्रेणी में आए हैं।

गाजियाबाद, मोदीनगर, मुरादनगर में क्या स्थिति?

इसी तरह गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में (19,775)4.2 फीसदी, मोदीनगर में (13,094) 3.9 फीसदी और मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में (15,796) 3.4 फीसदी मतदाताओं को नोटिस जारी करने की तैयारी है। सुनवाई के लिए स्थान तय : प्रशासन ने नोटिस के जवाब के लिए पहले ही केंद्र तय कर दिए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित केंद्रों पर मतदाता अपने दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकेंगे।

नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं

इन केंद्रों पर प्रशिक्षित अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो मतदाताओं की आपत्तियों और दावों का निस्तारण करेंगे। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ का कहना है कि मतदाताओं से अपील की है कि वे नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं और समय रहते अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें। सही और पात्र मतदाताओं का नाम किसी भी स्थिति में नहीं हटाया जाएगा। एसआईआर अभियान के जरिए मतदाता सूची को सही और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

साहिबाबाद में भी कटे नाम

गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट के पोलिंग बूथ संख्या 126 के उन मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए जो वहां वर्ष 1986 से रह रहे हैं और गणना प्रपत्र भी भरा था। फिर भी अनुपस्थित व स्थानांतरित दिखा नाम काट दिए गए। गोरखपुर में वार्ड नंबर 16 में एक ही मकान में 233 वोटर दिखाए गए हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट के पोलिंग बूथ संख्या 126 कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
