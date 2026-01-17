गाजियाबाद में डेढ़ लाख वोटर्स के कटे नाम; जारी होंगे नोटिस, ऐसा क्यों?

संक्षेप: गाजियाबाद में मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए किए जा रहे विशेष सर्वे में करीब डेढ़ लाख मतदाताओं के नाम कट गए हैं। लोनी और साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। इनको अब नोटिस जारी किया जा रहा है।

गाजियाबाद में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जिले में डेढ़ लाख मतदाताओं का 2003 की सूची से लिंक नहीं मिला है। अब ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसआईआर के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची का मिलान किया गया। इस प्रक्रिया में कई ऐसे मतदाता सामने आए, जिनका लिंक 2003 की सूची से नहीं मिल सका।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

लोनी एसेंबली सीट पर क्या स्थिति? लोनी विधानसभा क्षेत्र में यह स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। यहां कुल 5.3 लाख मतदाताओं में से करीब 50,103 मतदाताओं का नाम 2003 की सूची से लिंक नहीं हो पाया, जिसके चलते उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में कुल 10 लाख मतदाताओं में से लगभग पांच फीसदी (52,171) मतदाता इस श्रेणी में आए हैं।

गाजियाबाद, मोदीनगर, मुरादनगर में क्या स्थिति? इसी तरह गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में (19,775)4.2 फीसदी, मोदीनगर में (13,094) 3.9 फीसदी और मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में (15,796) 3.4 फीसदी मतदाताओं को नोटिस जारी करने की तैयारी है। सुनवाई के लिए स्थान तय : प्रशासन ने नोटिस के जवाब के लिए पहले ही केंद्र तय कर दिए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित केंद्रों पर मतदाता अपने दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकेंगे।

नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं इन केंद्रों पर प्रशिक्षित अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो मतदाताओं की आपत्तियों और दावों का निस्तारण करेंगे। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ का कहना है कि मतदाताओं से अपील की है कि वे नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं और समय रहते अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें। सही और पात्र मतदाताओं का नाम किसी भी स्थिति में नहीं हटाया जाएगा। एसआईआर अभियान के जरिए मतदाता सूची को सही और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।