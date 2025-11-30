Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में SIR को लेकर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती, वजह कर देगी हैरान

संक्षेप:

गाजियाबाद में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के दौरान प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती पेश आ रही है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने शनिवार को एसआईआर अभियान में आ रही चुनौतियों के बारे में जानकारी दी।

Sun, 30 Nov 2025 03:03 PMKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, संजीव वर्मा, गाजियाबाद
गाजियाबाद में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती सामने आई है। जिलाधिकारी के मुताबिक जिले में रह रहे करीब 40 फीसदी मतदाता दूसरे जिलों या राज्यों के हैं। इनमें से कई लोगों ने दो-दो मतदाता कार्ड भी बनवा रखे हैं। ऐसे मतदाता अपने एसआईआर फॉर्म भरकर पूरा नहीं कर रहे। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने शनिवार को SIR अभियान को लेकर आ रही चुनौतियों के बारे में जानकारी दी।

बाहरी जिलों के लोग

उन्होंने बताया कि साहिबाबाद, लोनी और गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रमिक रहते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग भी रहते हैं जो रहने वाले किसी दूसरे जिले या राज्य के हैं और नौकरी दिल्ली या नोएडा में करते हैं। उन्होंने अपना वोटर कार्ड यहां बनवाया हुआ है। वहीं, उनके पास अपने शहर का भी वोटर कार्ड है।

इस वजह से आगे नहीं आ रहे वोटर

गाजियाबाद क्षेत्र में यह समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है। इन लोगों ने यहां रहकर भी अपने पुराने स्थान से नाम कटवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं कराई। अब ये लोग अपना नाम अपने मूल आवास की वोटर लिस्ट में ही रखना चाह रहे हैं। इसी कारण वह एसआईआर फॉर्म भरकर नहीं दे रहे। ऐसे सभी वोटरों की पहचान कर इनके नाम यहां की वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे।

एक दिन में 3.87 फीसदी फॉर्म अपलोड

जिलाधिकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह दस बजे तक 33 फीसदी मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए। शनिवार को यह आंकड़ा 36.87 फीसदी तक पहुंच गया। शनिवार को सभी बीएलओ बूथों पर मौजूद रहे। रविवार को भी सभी बीएलओ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मतदाताओं को अवगत कराने के लिए गली-मोहल्लों में उदघोषणा भी कराई गई।

9 बीएलओ और एक ऑपरेटर सम्मानित 

गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले काम पूरा करने वाले नौ बीएलओ और एक ऑपरेटर को जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। सबसे पहले शत-प्रतिशत काम पूरा करने वाली बीएलओ पूजा रानी को दस हजार रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad
