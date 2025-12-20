Hindustan Hindi News
SIR के बाद गाजियाबाद जिले में वोटर लिस्ट से कटेंगे साढ़े 4 लाख वोटर्स के नाम

संक्षेप:

Dec 20, 2025 12:54 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत अपात्र लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, करीब साढ़े चार लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे।

जिला प्रशासन के अनुसार 3.98 लाख मतदाता जनपद छोड़कर अन्य जिलों में चले गए हैं। 64 हजार मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम वोटर लिस्ट में मिले हैं। दो मतदाता यहां से शिफ्ट हो गए, वह भी वोटर लिस्ट में शामिल थे। ऐसे सभी मामलों में नियमानुसार सत्यापन के बाद नाम हटाए जा रहे हैं।

साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या : साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाने वाले मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक पाई गई है। बाहर से यहां आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तेजी से बढ़ते रोजगार और आवासीय बदलाव इसके प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। वहीं मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में भी दूसरे जिलों में स्थानांतरित होने वाले मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा सामने आई है, जिससे यहां की वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

मतदाता सूची में 64 हजार मृतकों के नाम मिले

एसआईआर के दौरान पता चला कि कई बार वोटर लिस्ट से वह नाम नहीं हटे, जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। अब अभियान के दौरान मतृकों की लिस्ट तैयार की जा रही। इन सभी के नाम हटाए जाएंगे। ऐसे 64 हजार मतदाता सामने आए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। एडीएम वित्त एवं प्रशशान सौरभ भट्ट का कहना है कि मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मतदाता डिटेल की जांच अवश्य करें, ताकि किसी भी तरह की त्रुटि को समय रहते सुधारा जा सके।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
