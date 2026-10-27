दिल्ली SIR अपडेट; हटे 47.5 लाख नाम, 33.14 लाख नोटिस में कितने का निपटारा?
दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 47.5 लाख नाम हटाए गए हैं। विशेष अभियानों और शिविरों के माध्यम से तैयार अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को जारी होगी।
दिल्ली में SIR के तहत वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से 47.5 लाख फर्जी या स्थानांतरित नाम हटा दिए गए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण के करीब है। चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए मतदान केंद्रों, कॉलेजों और विशेष समूहों के लिए कई कैंप आयोजित किए। गौर करने वाली बात यह कि स्पेशल कैंपों में केवल 27,510 लोगों ने ही फॉर्म-6 जमा किए।
31.26 लाख से अधिक नोटिसों का निपटारा
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, जारी किए गए 33.14 लाख नोटिस में से 31.26 लाख से अधिक यानी 94.34 फीसदी का निपटारा कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि इन वोटर्स के नाम 4 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के लिए रखे गए हैं। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समयसीमा समाप्त होने में अब केवल 3 दिन बाकी हैं।
दावे की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर
सीईओ कार्यालय ने यह भी बताया कि बाकी नोटिसों का निपटारा भी निर्धारित समयसीमा से पहले कर दिया जाएगा। बता दें कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया 31 अगस्त को शुरू हुई थी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। SIR की शुरुआत में कुल 1.45 करोड़ मतदाता रजिस्टर्ड थे। इनमें से 97.53 लाख नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल रहे, जबकि 47.5 लाख को 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट' की श्रेणी में रखा गया था।
47 लाख 56 हजार 722 नाम हटाए गए
30 जून को SIR शुरू होने के समय दिल्ली में कुल एक करोड़ 45 लाख 10 हजार 299 मतदाताओं को गणना फॉर्म दिए गए थे। इनमें से 17 अगस्त तक 97 लाख 53 हजार 577 मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए थे। इनके नाम 31 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में शामिल किए गए। फॉर्म जमा नहीं करने वाले 47 लाख 56 हजार 722 मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए।
33 लाख 14 हजार 32 को जारी हुए थे नोटिस
कुल 97.53 लाख मतदाताओं में से 33 लाख 14 हजार 32 मतदाताओं की पहचान प्रणाली के जरिये की गई, जिन्हें नोटिस जारी किए गए। नोटिस के निपटारे के लिए विशेष शिविर लगाए गए। यहां तक कि बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) वोटर्स के घर तक गए। अब आयोग की ओर से कहा गया है कि कुल 31,26,576 नोटिस यानी 94.34 प्रतिशत का निपटारा कर दिया गया है। संबंधित नामों को अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए रखा गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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