नाम 2026 की लिस्ट में थे तो हटाकर फॉर्म-6 के लिए क्यों कहा? दिल्ली में SIR पर SC
दिल्ली में जारी SIR के बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि जब मतदाता पहले से 2026 की लिस्ट में थे तो नाम हटाकर उन्हें नया फॉर्म 6 क्यों भरने को कहा गया।
दिल्ली में जारी एसआईआर की प्रक्रिया के बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से तगड़ा सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब मतदाता पहले से 2026 की लिस्ट में थे तो नाम हटाकर उन्हें नया फॉर्म 6 क्यों भरने को कहा गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग से यह भी कहा कि वह दिल्ली में एसआईआर के लिए समय-सीमा बढ़ाए और नामांकन प्रक्रिया को और सरल बनाए।
पहले से थे नाम तो फॉर्म 6 भरने के लिए क्यों कहा?
'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब मतदाता 2026 की मतदाता सूची में शामिल थे तो उन्हें हटाए जाने के बाद फॉर्म 6 भरने के लिए क्यों कहा गया?
फॉर्म 6, 7 और 8 में कोई बदलाव नहीं
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट के एसआईआर का फॉर्म-6 अपरिवर्तनीय है। ऐसे में फॉर्म 6, 7 तथा 8 सहित किसी भी फॉर्म में बदलाव नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया कि जो वोटर दूसरी जगह चले गए हैं उनको एन्यूमरेशन फॉर्म या फॉर्म 8 भरने की अनुमति प्रदान की जाए।
हटाए गए थे 47.5 लाख नाम
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में एसआईआर के तहत मसौदा वोटर लिस्ट से 47.5 लाख नाम हटाए गए थे। जारी एसआईआर की प्रक्रिया के अंतिम चरण के करीब पहुंचने पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित विशेष शिविरों में फॉर्म-6 के केवल 27,510 आवेदन जमा किए गए है।
97.53 लाख नाम मसौदा लिस्ट में थे शामिल
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एसआईआर की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी में 1.45 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड थे। इनमें से 47.5 लाख नामों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट की श्रेणी में रखा गया था। इनको हटा दिया गया था। 97.53 लाख नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल किए गए थे।
फॉर्म-6 के तहत 2.67 लाख आवेदन
गत 31 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद निर्वाचन आयोग को 26 अक्टूबर तक फॉर्म-6 के तहत 2.67 लाख आवेदन मिले थे। इनमें 27,510 आवेदन लगाए गए स्पेशल कैंपों में मिले थे। ये आवेदन उन वोटर्स की ओर से दिए गए थे जो 4 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम वोटर सूची में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।