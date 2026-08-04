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दिल्ली में फिर बदला SIR शेड्यूल, अब कब तक घर-घर सत्यापन, कब आएगी फाइनल लिस्ट?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में SIR के शेड्यूल में फिर बदलाव किया गया है। अब बीएलओ की ओर से घर-घर जाकर किया जाने वाला सत्यापन का काम 17 अगस्त तक चलेगा। कब ड्राफ्ट और कब तक फाइनल लिस्ट? 

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दिल्ली में SIR का शेड्यूल फिर बदल गया है।

दिल्ली में SIR का शेड्यूल फिर बदल गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब दिल्ली में मतदाताओं के वेरिफिकेशन के लिए घर-घर जाकर किया जाने वाला सत्यापन का काम 17 अगस्त तक चलेगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 24 अगस्त को किया जाएगा। इस महीने यह दूसरी बार है जब दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के शेड्यूल में बदलाव किया गया है।

17 अगस्त तक घर-घर जाएंगे बीएलओ

दिल्ली में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) की तारीखों में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ के घर-घर जाकर वेरिफिकेशन की लास्ट डेट अब 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

24 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच आपत्तियों का निपटारा

शेड्यूल में बदलाव से पहले BLOs द्वारा घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करने की आखिरी तारीख 8 अगस्त थी। अब नए शेड्यूल के तहत वोटरों की ओर से किए गए दावों और आपत्तियों का निपटारा 24 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच किया जाएगा।

24 अगस्त को ड्राफ्ट, 27 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट अब 17 अगस्त के बजाय 24 अगस्त को पब्लिश किया जाएगा। फाइनल वोटर लिस्ट 19 अक्टूबर के बजाय 27 अक्टूबर को आएगी।

1.45 करोड़ वोटरों को बांटे पर्चे

दिल्ली में की जा एसआईआर को लेकर ताजा अपडेट यह है कि अब तक दिल्ली में बीएलओ ने लगभग सभी 1.45 करोड़ वोटरों को एन्यूमरेशन फॉर्म यानी पर्चे बांट दिए हैं। भरे हुए फॉर्म में से 62 प्रतिशत से अधिक को डिजिटाइज कर लिया गया है। बाकी का काम तेजी से चल रहा है।

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सोमनाथ भारती का BJP पर हमला

इस बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और मालवीय नगर के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती ने SIR को लेकर सवाल उठाए हैं। सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया है कि BJP इस प्रक्रिया का इस्तेमाल दिल्ली में 30 लाख वोट कटवाने के लिए कर रही है।

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लाखों मतदाता हो जाएंगे बाहर- AAP नेता

AAP के वरिष्ठ नेता ने यह भी दावा किया कि साल 2002 से पहले से दिल्ली में रहने के बावजूद न तो उनका नाम और न ही उनके माता-पिता का नाम वोटर लिस्ट में है। बड़ी संख्या में किराएदारों के वोट काटे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास दिल्ली निवासी होने के पक्के सबूत नहीं हैं। EC ने शर्त रखी है कि वोटर या उनके माता-पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इस शर्त के कारण ही लाखों योग्य मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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