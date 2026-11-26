काम की बात: दिल्ली में छूटे वोटरों के लिए 30 नवंबर तक मौका, 15 दिसंबर तक दावे-आपत्तियों का निपटारा
दिल्ली में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए मतदाताओं को अपना नाम दोबारा शामिल कराने के लिए पांच दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। ऐसे मतदाता अब 30 नवंबर तक दोबारा गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) और जरूरी दस्तावेज जमा कर सकेंगे। सीईओ कार्यालय के अनुसार, 15 दिसंबर तक दावे-आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा।
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि बुधवार को समाप्त हो गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के मुताबिक बुधवार तक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, नाम हटाने और मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन लिए गए। अब 15 दिसंबर तक इन दावे-आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। हालांकि अभी छूटे मतदाता 30 नवंबर तक गणना प्रपत्र जमा करा सकेंगे।
सीईओ कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 31 अगस्त से 24 नवंबर तक दिल्ली में नाम शामिल कराने के लिए 3,31,540 फॉर्म-6 जमा हुए हैं। इससे पहले 30 अगस्त तक 2,12,400 फॉर्म-6 जमा हुए थे। मतदाता सूची से नाम हटाने या अन्य आपत्ति के लिए फॉर्म-7 के तहत इस अवधि में 35,592 आवेदन मिले हैं। इससे पहले 30 अगस्त तक 51,471 आवेदन प्राप्त हुए थे। यानी फॉर्म-7 के कुल 87,063 आवेदन आए।
वहीं, मतदाता सूची में पता और अन्य विवरणों में बदलाव के लिए फॉर्म-8 पर 31 अगस्त के बाद किए गए आवेदनों की संख्या 1.24 लाख इससे पहले के आवेदन 2.60 हैं। दिल्ली के सीईओ कार्यालय के मुताबिक 31 अगस्त से 24 नवंबर के बीच पश्चिमी जिले में नाम जुड़वाने के सबसे ज्यादा 40,029 फॉर्म-6 मिले हैं। इसके बाद उत्तर-पूर्वी जिले में 32,673, दक्षिण-पूर्वी जिले में 31,771, पूर्वी जिले में 31,619 और उत्तर-पश्चिमी जिले में 31,660 आवेदन मिले हैं।
दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समयसीमा बुधवार को समाप्त हो गई, लेकिन मसौदा मतदाता सूची से बाहर हुए करीब 40 लाख से ज्यादा मतदाताओं को अपना नाम दोबारा शामिल कराने के लिए पांच दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। ऐसे मतदाता अब 30 नवंबर तक दोबारा गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) और जरूरी दस्तावेज जमा कर सकेंगे। यह सुविधा उन मतदाताओं के लिए है, जिन्हें एसआईआर के शुरुआती चरण में गणना प्रपत्र जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने भरे हुए प्रपत्र वापस नहीं किए थे। इसके चलते उनके नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि (एएसडीडी) की श्रेणी में मसौदा सूची से बाहर हो गए थे।
जनवरी से घर-घर जनगणना
देशभर में जनगणना 2027 की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही दिल्ली में भी जनगणना का कार्यक्रम तय हो गया है। राजधानी में घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना का काम 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। इससे पहले 10 जनवरी से 24 जनवरी तक लोगों को स्व-गणना यानी अपनी जानकारी ऑनलाइन खुद दर्ज करने का विकल्प मिलेगा। जनगणना की संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 की रात 12 बजे निर्धारित की गई है। इसके बाद एक से पांच मार्च तक पुनरीक्षण का काम होगा। दिल्ली के लिहाज से खास बात यह है कि राजधानी को भी इस चरण में शामिल किया गया है। दिल्ली को पहाड़ी राज्यों की जनगणना के कार्यक्रम अलग से जारी होगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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