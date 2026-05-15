दिल्ली में 20 जून से शुरू होगा SIR, वोटर आईडी कर लें अपडेट; कब फाइनल लिस्ट?
दिल्ली में 20 जून से एसआईआर शुरू होने जा रहा है। एसआईआर की शुरुआत 20 से 26 जून तक प्रशिक्षण और तैयारियों के साथ होगी। फिर 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर सर्वे करेंगे।
दिल्ली में 20 जून से एसआईआर होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग के आदेश के तहत दिल्ली में 20 जून से 'विशेष गहन पुनरीक्षण' अभियान शुरू होगा। निर्वाचन आयोग की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, शुरुआत 20 से 26 जून तक प्रशिक्षण और तैयारियों के साथ होगी। फिर 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। 5 अगस्त को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित होगा। मतदाता 5 अगस्त से 4 सितंबर तक अपने दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे, जिनका निस्तारण 3 अक्टूबर तक किया जाएगा। अंततः सभी सुधारों के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिल्ली में 20 जून से 'विशेष गहन पुनरीक्षण' यानी एसआईआर शुरू होगा। इसको लेकर जारी शेड्यूल के अनुसार, सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर बीएलओ घर-घर जाकर वोटर लिस्ट के फैक्ट जांचेंगे।
कब क्या होगा? पूरा शेड्यूल
- 20 जून से 26 जून तक तैयारी और प्रशिक्षण
- 30 जून से 29 जुलाई तक घर-घर जाकर बीएलओ करेंगे सर्वेक्षण
- मतदान केंद्रों का युक्तिकरण 29 जुलाई तक
- 5 अगस्त को वोटर लिस्ट के मसौदे का प्रकाशन
- 5 अगस्त से 4 सितंबर तक कर सकते हैं दावे और आपत्तियां
- 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक सूचना चरण/दावों और आपत्तियों का निस्तारण
- 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल जनवनी के महीने में एक याचिका पर चुनाव आयोग से कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी की वोटर लिस्ट में नामों के कथित दोहराव पर चिंता जताने वाली याचिका पर विचार करे। अदालत ने आयोग से कहा कि वह तकनीक की मदद से इस तरह के दोहराव को खत्म करने के लिए काम करे। याचिकाकर्ता का कहना था कि जब तक आयोग वोटर लिस्ट में संशोधन पर विचार करेगा तब तक तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो चुके होंगे। इस पर अदालत का कहना था कि वोटर लिस्ट में संशोधन की एक प्रक्रिया है। इसे कभी भी शुरू नहीं किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
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