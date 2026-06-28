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काम की बात: SIR in Delhi: 30 जून से घर-घर आएंगे BLO, ये 10 बातें नहीं जानेंगे तो हो सकती है परेशानी

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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SIR in Delhi: 13 हजार BLO की टीम दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाली है। ये लोग घर-घर जाकर SIR की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि BLO को सही-सही जानकारी उपलब्ध कराकर मतदाता सूचि में अपना नाम सुनिश्चित करें। 10 जरूरी बातें जिन्हें नहीं जानेंगे तो हो सकती है परेशानी। 

SIR in Delhi: 30 जून से घर-घर आएंगे BLO, ये 10 बातें नहीं जानेंगे तो हो सकती है परेशानी

SIR in Delhi: दिल्ली में 30 जून से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का वैरिफिकेशन करेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य वोटर छूटे नहीं और कोई अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल न रहे। ऐसे में अगर आप दिल्ली के वोटर हैं, तो SIR से जुड़े ये 10 बड़े अपडेट जरूर जान लें।

1. 30 जून से घर-घर पहुंचेंगे BLO

SIR का काम जमीन पर शुरू होने वाला है। 30 जून से 29 जुलाई तक BLO दिल्ली में घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। इस काम के लिए 13 हजार से ज्यादा BLO को लगाया गया है। आपका काम यह है कि सही ढंग से एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर BLO को वापस कर दें।

2. ऑनलाइन भी भर सकेंगे फॉर्म

मान लीजिए आप घर पर नहीं हैं या फिर खुदसे ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका भी एक विकल्प मौजूद है। इसके लिए आपको चुनाव आयोग के पोर्टल पर जाना होगा, जहां से एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।

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3. किन लोगों पर लागू होगा SIR?

अब आप सोच रहे होंगे कि यह किन लोगों पर लागू होगा? यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र मतदाताओं के लिए होगी, जिनका नाम दिल्ली की मतदाता सूची में दर्ज है।

4. 2002 की वोटर लिस्ट होगी अहम

जो लोग 2002 से पहले दिल्ली में रह रहे हैं, वे दिल्ली की 2002 की मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। इससे वैरिफिकेशन करना आसान होगा।

5. दूसरे राज्यों से आए लोगों को क्या करना होगा?

जो मतदाता 2002 के बाद दूसरे राज्यों से दिल्ली आए हैं, उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपने पुराने राज्य की 2002, 2003 या 2005 की मतदाता सूची में नाम खोजकर संबंधित विवरण फॉर्म में भरना होगा।

6. क्या दस्तावेज देना जरूरी होगा?

चुनाव आयोग के अनुसार, एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करते समय किसी अतिरिक्त दस्तावेज को अनिवार्य रूप से लगाने की जरूरत नहीं होगी।

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7. अगर 2002 की सूची में नाम नहीं मिला तो?

यदि किसी वोटर का नाम 2002 की सूची में नहीं मिलता है, लेकिन उसके माता-पिता या परिवार के किसी सदस्य का नाम मौजूद है, तो उनके विवरण के आधार पर भी फॉर्म भरा जा सकेगा।

8. वोट कटेगा या बचेगा?

सिर्फ SIR होने से किसी का वोट अपने-आप नहीं कटेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि वैरिफिकेशन के बाद ही नियम के तहत आगे की कार्रवाई होगी। इसलिए सही जानकारी समय पर देना बेहद जरूरी है।

9. ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट कब आएगी?

29 जुलाई को घर-घर वैरिफिकेशन पूरा होगा। इसके बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।

10. राजनीतिक दल भी रहेंगे सक्रिय

दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) तैनात कर दिए हैं। ये एजेंट मतदाताओं को फॉर्म भरने और सत्यापन प्रक्रिया में सहायता करेंगे।

SIR in Delhi

क्यों महत्वपूर्ण है यह अभियान?

चुनाव आयोग का कहना है कि SIR का मकसद मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट और पारदर्शी बनाना है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों का भी पुनर्गठन किया जाएगा। अब एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाता ही रखे जाएंगे, जबकि पहले यह सीमा 1,500 थी। इससे मतदान के दिन भीड़ कम होगी और मतदाताओं को सुविधा मिलेगी।

यदि आप दिल्ली के मतदाता हैं, तो 30 जून से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया के दौरान BLO के संपर्क में रहें, एन्यूमरेशन फॉर्म समय पर भरें और अपनी जानकारी सही-सही उपलब्ध कराएं। इससे आपका नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज रहेगा और भविष्य में मतदान के अधिकार को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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