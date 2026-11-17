एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि गर्भधारण से एक माह पहले से एक मिलीग्राम की फोलिक एसिड की टेबलेट के इस्तेमाल से स्पाइना बिफिडा जैसी बीमारी से बचाव संभव है।

देश में पहली बार गर्भस्थ शिशु के रीढ़ के विकार की सर्जरी करने के बाद सोमवार को दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने इस पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस तकनीक को अपनाकर स्पाइना बिफिडा के कारण होने वाले मौतों को 50% तक कम किया जा सकता है। एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि गर्भवती महिलाओं में मुख्य रूप से फोलिक एसिड की कमी के कारण यह बीमारी होती है।

गर्भधारण से एक माह पहले से 50 पैसे से एक रुपये में मिलने वाली फोलिक एसिड (एक मिलीग्राम) की गोली के इस्तेमाल से स्पाइना बिफिडा जैसी बीमारी से बचाव संभव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दैनिक खानपान में फोलेट का स्तर 400 माइक्रोग्राम होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ में इसका स्तर 1300 माइक्रोग्राम प्रति किलो निर्धारित है।

इस मानक के अनुरूप खाद्य वस्तुओं में फोलेट को मिलाकर 80 प्रतिशत देशों ने इस बीमारी को कम करने में कामयाबी हासिल की है। एम्स के डॉक्टरों ने यहां भी खाद्य वस्तुओं में डब्ल्यूएचओ की मानक के अनुरूप फोलिक एसिड के फूड फोर्टिफिकेशन की सिफारिश की।

डॉक्टरों ने बताया कि स्पाइना बिफिडा से पीड़ित बच्चों में आगे चलकर सिर में पानी भरने, हाथ पैरों में कमजोरी परेशानियां होने की आशंका रहती है। यही वजह है कि ब्राजील सहित कई देशों में गर्भावस्था के दौरान ही पीड़ित बच्चों की सर्जरी कर दी जाती है। बता दें कि एम्स में 12 नवंबर को 25 सप्ताह के गर्भस्थ शिशु की जन्म से पहले ही सर्जरी की गई थी। यह देश में गर्भ में रीढ़ की सर्जरी का पहला मामला है। डॉ. निखिल टंडन ने कहा कि यह संस्थान के टीम वर्क से संभव है।

डेढ़ लाख बच्चे इस बीमारी से होते हैं पीड़ित एम्स के न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर डॉ. दीपक गुप्ता ने कहा कि देश में हर वर्ष करीब डेढ़ लाख बच्चे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ जन्म लेते हैं। पीड़ित बच्चे की रीढ़ में गैप व विकार रह जाता है, जो आगे चलकर गंभीर समस्याओं का कारण बनता है। अध्ययनों में देखा गया है कि जन्म से पहले सर्जरी का परिणाम ज्यादा बेहतर होता है। एम्स ने वर्ष 2012 में गर्भस्थ शिशु के रीढ़ के विकार की सर्जरी शुरू करने की योजना बनाई। डॉक्टर प्रशिक्षण के लिए विदेश गए।