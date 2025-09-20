sindhu river water delhi haryana rajasthan minister manohar lal after operation sindoor अच्छी खबर: पाकिस्तान जा रहा पानी दिल्लीवालों को मिलेगा, केंद्रीय मंत्री ने बताया पूरा प्लान, Ncr Hindi News - Hindustan
अच्छी खबर: पाकिस्तान जा रहा पानी दिल्लीवालों को मिलेगा, केंद्रीय मंत्री ने बताया पूरा प्लान

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सिंधु जल संधि के स्थगित होने के बाद पाकिस्तान जा रहा पानी अब दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की पानी की किल्लत दूर करेगा, साथ ही उन्होंने दिल्ली के नए ड्रेनेज मास्टर प्लान का अनावरण किया, जो 30 वर्षों के लिए बनाया गया है।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 05:25 AM
केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थगित सिंधु जल संधि के चलते पाकिस्तान जा रहा पानी राजधानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की प्यास बुझाएगा। मनोहर लाल ने यह बातें शुक्रवार को दिल्ली के मास्टर ड्रेनेज प्लान के लॉन्चिंग के मौके पर कही। दिल्ली सरकार ने ड्रेनेज मास्टर प्लान लांच किया। इस मौके पर मनोहर लाल ने कहा कि मास्टर प्लान सिर्फ दिल्ली के पानी को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि दूसरे जगहों से आने वाले पानी को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए।

तीन डैम पर काम शुरू

मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली में पानी की किल्लत दूर करने के लिए हरियाणा में तीन बड़े डैम बनने शुरू हो गए हैं। हथिनी कुंड के नजदीक डैम बनाने का प्रस्ताव है, जो दो-तीन महीने की पानी की कमी दूर करेगा। यह यमुना की बाढ़ को नियंत्रित करेगा और दिल्ली को फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की योजना पर शुक्रवार को बैठक हुई। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा।

30 वर्षों के लिए मास्टर प्लान

नया मास्टर प्लान 30 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें जल निकासी को लेकर काम करने वाले विभागों का एकीकृत प्लान बनाया गया है। यह प्लान को पांच वर्षों में पांच चरणों में लागू किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 57 हजार करोड़ आएगी।

50 साल बाद आया ड्रेनेज प्लान

  • इससे पहले ड्रेनेज प्लान 1976 में आया था, तब दिल्ली की आबादी 60 लाख थी।
  • अब दिल्ली की आबादी 2.50 करोड़ है और मास्टर प्लान तैयार किया गया है।
  • पुराने प्लान में 25 एमएम बारिश झेलने की क्षमता थी, नई योजना में यह क्षमता 70 एमएम क्षमता की जाएगी।

योजना इस तरह आगे बढ़ेगी

  • मास्टर ड्रेनेज प्लान को तीन हिस्सों नजफगढ़ ड्रेन, बारापुला और ट्रांस-यमुना बेसिन में बांटा गया है।
  • आठ विभागों के परामर्श, छह विभागों के दस हजार किमी. ड्रेनेज का सर्वे किया।
  • 37 फीसदी मौजूदा नालों की रिमॉडलिंग और फिर से निर्माण किया जाएगा।