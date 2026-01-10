Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsSIM box racket busted across India; 7 cyber masterminds apprehended, including Taiwanese
देशभर में चल रहे SIM बॉक्स रैकेट का भंडाफोड़; ताइवानी नागरिक सहित 7 साइबर मास्टरमाइंड दबोचे

संक्षेप:

 दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ (IFSO) यूनिट ने देशभर में चल रहे एक बड़े सिम बॉक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े एक ताइवानी नागरिक सहित 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है।

Jan 10, 2026 01:14 pm ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, एएनआई
दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ (IFSO) यूनिट ने देशभर में चल रहे एक बड़े सिम बॉक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े एक ताइवानी नागरिक सहित 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है।

एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि आरोपी बड़े पैमाने पर एक सिम बॉक्स सेटअप चला रहे थे और टेलीकॉम कंपनियों की कमियों का फायदा उठाकर देशभर में भोलेभाले लोगों को निशाना बनाकर साइबर फ्रॉड कर रहे थे। पुलिस द्वारा ऑपरेशन के दौरान अवैध तरीके से हासिल किए गए हजारों सिम कार्ड जब्त किए।

क्या होता है सिम बॉक्स

सिम बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जिसे एक साथ सैकड़ों सिम कार्ड रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल के तौर पर रूट करने के लिए किया जाता है, जिससे टेलीकॉम चार्ज और रेगुलेटरी नियमों से बचा जा सके।

पुलिस ने बताया कि इन सिम बॉक्स का इस्तेमाल फिशिंग लिंक, फर्जी लोन ऑफर और धोखेबाजी वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम वाले बल्क एसएमस मैसेज भेजने के लिए भी किया जाता था। आरोपियों ने कॉल और मैसेज के सोर्स को छिपाकर एजेंसियों के लिए इन घोटालों का पता लगाना मुश्किल बना दिया था। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

पिछले महीने किया था बड़े फर्जी सरकारी भर्ती रैकेट का भंडाफोड़

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इससे पहले दिसंबर 2025 की शुरुआत में साइबर फ्रॉड पर एक बड़ी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने कथित तौर पर एक बड़े फर्जी सरकारी भर्ती रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI), संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों का रूप धारण कर नौकरी ढूंढ रहे सैकड़ों उम्मीदवारों को निशाना बना रहा था।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर एक जाली और देखने में असली जैसा लगने वाला ASI भर्ती पोर्टल बनाया और देशभर के बेरोजगार युवाओं को ठगने के लिए फर्जी सरकारी नौकरियों का विज्ञापन दिया। इस संबंध में स्पेशल सेल थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 340(2) और 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने क्यूरेटर के 7 पदों और जूनियर असिस्टेंट के 84 पदों के लिए वैकेंसी निकाली और कॉलेज स्टूडेंट ग्रुप, ऑनलाइन फोरम और मैसेजिंग प्लैटफॉर्म पर एक कथित फर्जी भर्ती वेबसाइट के लिंक सर्कुलेट किए।

