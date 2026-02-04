सिख सरदार हैं, राहुल गांधी गद्दार है…; भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता के खिलाफ खोला मोर्चा

संक्षेप: भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उनसे माफी मांगने की मांग करते हुए कांग्रेस नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उनसे माफी मांगने की मांग करते हुए कांग्रेस नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के खिलाफ किया जा रहा है।

राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री को कहा- गद्दार दरअसल पूरा मामला संसद भवन परिसर में राहुल गांधी द्वारा किए गए तंज से शुरू हुआ है। बुधवार को कांग्रेस के नेता रह चुके वर्तमान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे, तभी राहुल गांधी ने उन्हें देखते ही तंज कसते हुए कहा- देखिए यहां एक गद्दार चला आ रहा है... मेरे गद्दार मित्र, चिंता मत करो, वापस आ जाओ।

राहुल के बयान को बताया सिखों का अपमान इस मुद्दे को भाजपा ने उठाया और इसे सिखों के अपमान से जोड़ दिया है। इसे लेकर ही भाजपा द्वारा कांग्रेस नेता को घेरा जा रहा है। इसके चलते दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी माफी मांगों के नारे लगाए। इसके साथ ही कहा- सिख सरदार हैं, राहुल गांधी गद्दार है।

कांग्रेस का दामन खून से रंगा है, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा- कांग्रेस पार्टी का हाथ खून से रंगा हुआ है। 1984 के दंगों में हम सबने देखा है। उस मानसिकता से कांग्रेस और राहुल गांधी आज तक नहीं उभरे हैं। सिख कौम वो बहादुर कौम है, जो अपने मुल्क के लिए शहादत देती है। आज राहुल गांधी ने एक आदमी को गाली नहीं दी है, उस कौम को गाली दी है, जिस पर देश गर्व करता है। इसलिए हमने लिखा है- सिख सरदार हैं, राहुल गांधी गद्दार हैं।