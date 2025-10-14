Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newssignature view apartments electricity water supply cut by dda before demolition delhi mukherjee nagar

DDA ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के बिजली-पानी काटे, अब तक 287 परिवारों ने छोड़ा घर

उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स में सोमवार को बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए गए। यह कार्रवाई अपार्टमेंट को खाली करने की मियाद पूरी होने के एक दिन बाद की गई है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 05:59 AM
share Share
Follow Us on
DDA ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के बिजली-पानी काटे, अब तक 287 परिवारों ने छोड़ा घर

उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स में सोमवार को बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए गए। यह कार्रवाई अपार्टमेंट को खाली करने की मियाद पूरी होने के एक दिन बाद की गई है। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में सुबह से ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली पुलिस बल व अन्य विभागों की टीमों का तांता लगा रहा। जर्जर हो चुके इस अपार्टमेंट को 12 अक्टूबर तक खाली करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद अपार्टमेंट के फ्लैटों को खाली करने का सिलासिला लगातार जारी है।

सोमवार को डीडीए के कई वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियर व बिजली विभाग और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के साथ दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी और सिपाही अपार्टमेंट में पहुंचे। यहां पर सोमवार को अपार्टमेंट का बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए गए।

डीडीए अफसरों ने लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों के मद्देनजर अपार्टमेंट के फ्लैटों को खाली करने और बिजली-पानी के कनेक्शन काटे जाने की बात कही। फ्लैटों के लोगों ने डीडीए प्रशासन और अन्य विभागों से दस से 12 दिन की और मोहलत मांगी, लेकिन विभागों ने इससे इनकार कर दिया।

डीडीए को कब्जा मिलेगा

अपार्टमेंट की आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष अमरेंद्र राकेश ने बताया कि सोमवार को दोपहर दिल्ली पुलिस और डीडीए के अफसर अपार्टमेंट में पहुंचे। यहां पर बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए गए। अब तक 336 फ्लैटों में से 287 खाली हो चुके हैं।

हर वर्ष बढ़ेगा किराया

अमरेंद्र राकेश ने बताया कि अपार्टमेंट के 12 टावरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई अपार्टमेंट के डीडीए को कब्जा देने के बाद शुरू हो सकती है। इसमें डीडीए से विभिन्न बैठकों के बाद इस बात पर सहमति हुई है कि लोगों के रेंट में प्रत्येक वर्ष 10 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
DDA Delhi Development Authority
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।