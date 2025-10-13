दिल्ली के इस अपार्टमेंट के बिजली-पानी के कनेक्शन काटे, DDA का और मोहलत देने से इनकार

दिल्ली के मुखर्जी नगर के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में सोमवार को दिन भर डीडीए, दिल्ली पुलिस सहित अन्य विभागों की टीमों का तांता लगा रहा। अपार्टमेंट का बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए गए। लोगों ने फ्लैट खाली करने के लिए 10-12 दिनों की मोहलत मांगी, लेकिन विभागों ने इनकार कर दिया।

दिल्ली के मुखर्जी नगर के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में सोमवार को दिन भर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली पुलिस बल व अन्य विभागों की टीमों का तांता लगा रहा। जर्जर हो चुके इस अपार्टमेंट को 12 अक्तूबर तक खाली करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद अपार्टमेंट के फ्लैटों को खाली करने का सिलासिला लगातार जारी है। सोमवार को डीडीए के कई वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियर व बिजली विभाग और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के साथ दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी और सिपाही अपार्टमेंट में पहुंचे। यहां पर सोमवार को अपार्टमेंट का बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए गए।

डीडीए अधिकारियों ने लोगों को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर अपार्टमेंट के फ्लैटों को खाली करने और बिजली-पानी के कनेक्शन काटे जाने की बात कही। फ्लैटों में रहने वाले निवासियों ने डीडीए प्रशासन और अन्य विभागों से दस से 12 दिन की और मोहलत मांगी, लेकिन विभागों ने इससे इनकार कर दिया।

अपार्टमेंट का डीडीए को कब्जा दिया जाएगा इस संबंध में अपार्टमेंट की आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष अमरेंद्र राकेश ने बताया कि सोमवार को दोपहर एक बजे के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी और सिपाही डीडीए अधिकारियों के साथ अपार्टमेंट में पहुंचे। यहां पर सोमवार को बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए गए। अब तक 336 फ्लैटों में से 287 फ्लैटों को लोगों ने खाली कर दिया है। शेष बाकी बचे फ्लैटों को हमने जल्द खाली करने की अपील की है। हमें डीडीए को अपार्टमेंट के सभी फ्लैटों का कब्जा देना है। मुझे लगता है कि यह प्रक्रिया अक्तूबर के अंत पूरी होगी।

हर वर्ष 10 फीसदी रेंट बढ़ोतरी होगी अमरेंद्र राकेश ने बताया कि अपार्टमेंट के 12 टावरों को ध्वस्ती करने की कार्रवाई अपार्टमेंट के डीडीए को कब्जा देने के बाद शुरू हो सकती है। इसमें डीडीए से विभिन्न बैठकों के बाद इस बात पर सहमति हुई है कि लोगों के रेंट में प्रत्येक वर्ष 10 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होने के बाद से लेकर अपार्टमेंट के फिर से निर्माण होने की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी फ्लैट मालिकों को रेंट दिए जाएंगे। इसमें दो कमरों के फ्लैट मालिकों को 38 हजार रुपये और तीन कमरों के फ्लैट मालिकों को 50 हजार रुपये प्रति महीना रेंट देने की बात पर सहमति हुई। यह प्रत्येक वर्ष 10 फीसदी बढ़ाया जाएगा। जुलाई 2023 की तिथि से लोगों को रेंट प्रदान होगा।

130 फ्लैट के लोगों को रेंट जारी होना शुरू हुआ अमरेंद्र राकेश ने बताया कि डीडीए प्रशासन से बातचीत के बाद अब तक 130 फ्लैट के मालिकों को रेंट जारी होना शुरू हो चुका है। हमें उम्मीद है कि बाकी बचे हुए लोगों को भी नवंबर से रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। अपार्टमेंट से जुड़े हर मामले के संबंध में डीडीए के अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं।