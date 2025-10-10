Signature View Apartments case, SC refuses to entertain plea against Delhi HC order सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, Ncr Hindi News - Hindustan
सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में डीडीए से कहा था कि अपार्टमेंट्स में रहने वाले निवासियों को फ्लैट खाली करते समय अपने घरेलू सामान, जैसे बाथरूम फिटिंग और बिजली के सामान आदि ले जाने की अनुमति होगी।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 06:07 PM
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने राष्ट्रीय राजधानी के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स को गिराने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के सामने आई इस याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा 17 सितंबर को पारित अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

अपने 17 सितंबर के आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम उपाय के रूप में, डीडीए को आदेश दिया कि वह अपने आदेश के दो दिनों के भीतर सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के परिसर में एक कैंप कार्यालय स्थापित करे ताकि वहां के निवासियों द्वारा फ्लैट खाली करने और उन्हें सौंपने के लिए दस्तावेज़ीकरण और अन्य कागजी कार्रवाई में आसानी हो।

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अपार्टमेंट को गिराने पर रोक लगाने से संबंधित कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया था। साथ ही डीडीए को इस बात की हिदायत दी थी कि वह इस काम को वहां रहने वाले निवासियों को न्यूनतम असुविधा पहुंचाते हुए करे। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा था कि वहां रहने वाले निवासियों को फ्लैट खाली करते समय अपने घरेलू सामान, जैसे बाथरूम फिटिंग और बिजली के सामान आदि ले जाने की अनुमति होगी।

उच्च न्यायालय ने कहा, 'निवासियों को अपने-अपने फ्लैट खाली करने के लिए 12 अक्टूबर, 2025 तक का समय दिया जाता है। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस आदेश के तहत किसी भी अवधि के लिए निवासियों का रहना उनके अपने जोखिम पर होगा, क्योंकि हमारे 7 अगस्त, 2025 के पिछले आदेश में इससे जुड़े कई कारण पहले ही बताए जा चुके हैं।'

बता दें कि सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की एक बहुमंजिला इमारत है, जिसका निर्माण साल 2010 में किया गया था। इन इमारतों के बनने के कुछ साल बाद ही इसकी निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे। इस दौरान 2010 में पहली बार फ्लैटों का आवंटन हुआ और कब्जा देने के दो-तीन साल बाद ही यानी साल 2012 में, अधिकतर ब्लॉकों में इमारतों की बाहरी दीवारों का प्लास्टर गिरने लगा और यहां तक कि खंभों में भी दरारें आने लगीं।

दिसंबर 2024 में, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी 18 दिसंबर, 2023 के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें इन ढांचों को खतरनाक घोषित किया गया था। एकल न्यायाधीश ने कहा कि डीडीए को इन ढांचों को गिराने और उनका पुनर्निर्माण करने का अधिकार है। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग में कुल 12 ब्लॉक में 336 फ्लैट हैं, जिनमें से 224 HIG श्रेणी के हैं और शेष 112 MIG श्रेणी के हैं।